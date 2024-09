Cinq localités du Nord seraient les plus touchées par le typhon Yagi

Quang Ninh, Hai Phong, Thai Binh, Nam Dinh et Ninh Binh, dans le Nord, devraient être les plus touchées par le typhon Yagi, le troisième à pénétrer dans la Mer Orientale cette année et considéré comme le plus fort à frapper le golfe du Tonkin depuis une décennie, a déclaré le directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique, Hoàng Phuc Lâm.