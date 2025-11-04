Israël rejette la demande des médiateurs visant à laisser des militants quitter un tunnel de Gaza

Les militants, retranchés dans un tunnel à Rafah, derrière la "ligne jaune" qui marque la zone de retrait de l'armée israélienne en vertu de l'accord de cessez-le-feu actuel, "doivent soit se rendre et être emprisonnés, soit être tués", a déclaré le responsable sous couvert d'anonymat. Dans le même temps, l'armée israélienne a annoncé dans un communiqué que le 3 novembre au matin, après avoir identifié des militants qui auraient franchi la "ligne jaune" et représentaient "une menace immédiate", les troupes israéliennes avaient frappé les militants depuis les airs et au sol. Des sources médicales palestiniennes ont déclaré qu'au moins deux Palestiniens avaient été tués lorsque les forces israéliennes avaient ouvert le feu avec des mitrailleuses sur des civils au nord de Rafah. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, au moins 236 Palestiniens ont été tués et 600 blessés par des tirs israéliens, ont indiqué le 2 novembre les autorités sanitaires de Gaza. Selon un bilan fourni par ces dernières, le nombre total de morts depuis le 7 octobre 2023 s'est élevé à 68.865 dans l'enclave palestinienne.

Xinhua/VNA/CVN