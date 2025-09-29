Six morts après une tornade dévastatrice à Ninh Binh

Une tornade soudaine a frappé la province de Ninh Binh dans la nuit du 28 au 29 septembre, provoquant l’effondrement de nombreuses habitations et causant la mort de six personnes.

>> Mobilisation générale contre le typhon Bualoi

>> Typhon Bualoi : de nombreux hôtels de Huê s’ouvrent gratuitement pour les habitants

>> Dévastation au Centre du Vietnam après le passage du typhon Bualoi

Photo : M.C.L/CVN

Selon Trân Anh Dung, vice-président du Comité populaire provincial, la tornade a traversé plusieurs communes à l’aube, laissant derrière elle un lourd bilan humain et d’importants dégâts matériels.

Dans la commune de Quy Nhât, plusieurs maisons se sont effondrées : la tornade y a fait quatre morts et trois blessés.

Dans celle de Hai Anh, 30 poteaux électriques ont été renversés et une maison détruite, entraînant le décès d’une personne.

Dans la commune de Thinh Long, plusieurs habitations ont été dévastées ou endommagées, faisant un mort et quatre blessés.

Aussitôt après le sinistre, les autorités locales ont mobilisé des équipes de secours pour aider la population, soutenir les familles des victimes et participer aux opérations de déblaiement. Le recensement des dégâts et les travaux de réhabilitation sont toujours en cours.

Trong Tùng - Mai Quynh/CVN