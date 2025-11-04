Bangladesh : 1.147 nouveaux cas de dengue recensés en 24 heures

>> La dengue refait une inquiétante apparition au Bangladesh
Selon les données officielles, 2.960 cas de dengue ont été recensés dans le pays depuis le début du mois de novembre, ce qui porte le total à 72.822 cas et 288 décès depuis le début de l'année. La dengue, maladie généralement associée à la saison de la mousson au Bangladesh, se propage désormais au-delà de sa période habituelle de juin à septembre.
Xinhua/VNA/CVN