Inde : au moins 8 morts dans une collision ferroviaire dans le Centre

Le bilan de la collision ferroviaire survenue mardi 4 novembre dans l'État central indien du Chhattisgarh s'est alourdi à huit morts, tandis qu'environ 17 personnes ont été grièvement blessées, a indiqué un haut responsable aux médias.

Selon les autorités, au moins deux personnes se trouvaient toujours coincées dans les débris du train. L'accident s'est produit dans le district de Bilaspur, lorsqu'un train de passagers a percuté un train de marchandises à l'arrêt. "C'est un grave accident. Nous menons actuellement les opérations de secours", a déclaré le responsable du district de Bilaspur, Sanjay Agrawal, cité par les médias locaux.

APS/VNA/CVN