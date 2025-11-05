Inde : au moins 8 morts dans une collision ferroviaire dans le Centre

>> Deux trains entrent en collision dans l'Est de la Slovaquie, environ 100 blessés
>> Argentine : 13 morts dans une collision entre un autobus et une voiture
>> Inde : 20 morts et plusieurs blessés dans une collision entre un bus et un camion-benne
Selon les autorités, au moins deux personnes se trouvaient toujours coincées dans les débris du train. L'accident s'est produit dans le district de Bilaspur, lorsqu'un train de passagers a percuté un train de marchandises à l'arrêt. "C'est un grave accident. Nous menons actuellement les opérations de secours", a déclaré le responsable du district de Bilaspur, Sanjay Agrawal, cité par les médias locaux.
APS/VNA/CVN