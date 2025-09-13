Patrimoine et technologies : Hanoï vers un tourisme durable

L’application de la technologie moderne pour exploiter, préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales devient la "clé" pour que la capitale prenne son envol et bâtisse l’image d’une ville touristique intelligente et durable.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte marqué par les profonds changements de la 4e révolution industrielle et la tendance au développement durable, le tourisme vietnamien en général, et celui de Hanoï en particulier, font face à une exigence d'innovation "générative".

Considérée non seulement comme le véritable centre politico-culturel du pays, Hanoï est aussi un "musée vivant" avec près de 6.000 sites culturels et historiques. Parmi eux, le secteur central de la Cité impériale de Thang Long a été inscrit sur la Liste du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO.

Technologie numérique et transformation verte : deux piliers stratégiques

Selon Nguyên Quyêt Tâm (expert en transformation numérique du tourisme, membre du comité du gouvernement numérique de l'Association des logiciels et des services de technologies de l'information (VINASA) et président du Conseil d'administration de la société par actions VietISO, la technologie numérique et la transformation verte deviennent deux piliers stratégiques indissociables dans l’orientation du développement du tourisme intelligent.

Pour Hanoï, une destination patrimoniale attrayante qui fait face à une pression opérationnelle de plus en plus croissante, il s'agit non seulement d'une tendance, mais aussi d'une feuille de route incontournable pour le développement durable et la percée technologique.

La billetterie électronique est l'une des solutions clés, offrant un double avantage pour soutenir la transformation verte : réduction de l'utilisation du papier, optimisation des ressources et amélioration de l'expérience touristique grâce à la réservation des billets en ligne, à l’augmentation des interactions et au contrôle des flux de visiteurs, a souligné Nguyên Quyêt Tâm.

Photo : VNA/CVN

Hanoï a fixé l'objectif d'ici 2030 d’une croissance de la billetterie électronique et la réservation de billets/horaires en ligne dans 80 à 90% des destinations. Cela démontre la ferme détermination de la ville à concrétiser sa feuille de route générale de transformation numérique dans le secteur du tourisme. Pour atteindre cet objectif, Hanoï doit mettre en place un écosystème de billets électroniques interconnecté, développer une plateforme de données centralisée, standardiser les processus opérationnels, investir dans les infrastructures technologiques et promouvoir une consommation verte auprès des touristes.

Ces dernières années, de nombreuses destinations de Hanoï ont déployé des billets électroniques, des codes QR intégrés, des portes de contrôle intelligentes et des paiements en ligne, notamment le Temple de la Littérature (Quôc Tu Giam), la Cité impériale de Thang Long, l'ancienne prison de Hoa Lo et l’ancien village de Duong Lâm…

Ces applications contribuent à la transparence du processus opérationnel, à la réduction des embouteillages et à une expérience plus conviviale et plus pratique pour les touristes.

Le quartier de Hai Bà Trung a déployé un modèle pilote d'application des technologies de l'information à la propagande et à la promotion des vestiges de la pagode Liên Phai. Actuellement, cette localité a déployé avec succès des codes QR sur plus de 28 vestiges historiques de la région pour servir les touristes.

Nguyên Minh Thang (quartier de Câu Giây) a constaté qu’avec un smartphone, les visiteurs peuvent scanner le code QR pour obtenir des informations et des images sur le vestige historique de la pagode Liên Phai. Grâce à cela, l'exploration et la découverte de ce site deviennent plus faciles et plus intéressantes.

Selon les conseils d'administration du site, l'utilisation de la technologie pour la promotion a permis d'augmenter le nombre de visiteurs. Plus précisément, la technologie de cartographie 3D et des logiciels interactifs sont déployés à la Cité impériale de Thang Long.

La numérisation des espaces d'exposition et des artifices en 3D à 360° et les programmes de visites virtuelles utilisant des appareils intelligents, ont renforcé l'attrait du patrimoine pour les visiteurs. L'application des technologies numériques modernes a permis aux visiteurs de mieux se connecter et d'interagir avec le patrimoine, améliorant ainsi considérablement l'expérience de visite.

Outre l’efficacité de la gestion, les applications technologiques ouvrent également de nouvelles directions à Hanoï pour combiner la conservation du patrimoine avec le développement économique numérique, promouvant l’image de la capitale auprès des amis internationaux.

Temple de la Littérature de Hanoï : un pionnier à l'honneur

Étant le plus grand et le plus ancien complexe architectural confucéen du Vietnam, le Temple de la Littérature accueille environ 2,5 millions de visiteurs chaque année. Conscient de l'importance de la transformation numérique, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature a activement adopté le numérique et appliqué la technologie à la préservation et à l'accueil des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2023, ce site a proposé officiellement la vente de billets électroniques en ligne pour les groupes de visiteurs, en utilisant les codes QR pour un accès à la porte d‘entrée. Auparavant, aux heures de pointe, des dizaines de milliers de visiteurs faisaient la queue pour acheter des billets papier, ce qui entraînait des embouteillages. L'utilisation de billets électroniques a permis de remédier à cette situation, permettant de gagner du temps et de créer une impression positive dès le début du parcours.

Nguyên Liên Huong, directrice adjointe dudit centre, a souligné : "L'utilisation de la technologie améliore non seulement la qualité du service, mais contribue également à préserver le caractère sacré du vestige, tout en élargissant l'espace d'expérimentation des technologies modernes".

Après deux ans de mise en œuvre, le système de billetterie électronique a contribué à accroître l'efficacité de la gestion, la transparence financière, la prévention de la fraude, l'optimisation des processus opérationnels et l'augmentation des revenus provenant des services numériques supplémentaires. Le site possède parallèlement les meilleures conditions pour développer des produits touristiques créatifs tels que des visites nocturnes, des guides automatiques, des livres numériques sur les stèles des Docteurs au Temple de la Littérature de Hanoï, etc.

Mais il y a de nombreuses difficultés dans le déploiement de la technologie, en particulier l’instabilité de l'infrastructure réseau, ce qui peut facilement perturber le système de billetterie électronique en cas de perte de connexion.

La billetterie électronique est plus adaptée aux groupes, tandis que les voyageurs individuels doivent parfois attendre longtemps s’il n’y a pas des équipements de support.

Par ailleurs, la conception des billets électroniques doit être améliorée car ces billets sont trop petits et manquent d'informations bilingues, ce qui pose problème aux visiteurs internationaux, notamment pour les personnes qui veulent garder ces billets comme des souvenirs.

Le personnel opérationnel doit être formé régulièrement pour maîtriser des incidents, afin de garantir le fonctionnement continu du système, notamment en haute saison.

Le patrimoine, pilier pour le développement de l'industrie culturelle

Photo : VNA/CVN

Pour continuer à promouvoir l'efficacité des technologies, les experts recommandent à Hanoï de moderniser ses infrastructures et équipements réseau, de mettre en place un mode hors-ligne temporaire pour l'impression des billets, d'améliorer la conception des billets et d'y intégrer les informations bilingues vietnamien-anglais et des éléments souvenirs.

La ville devrait renforcer l'orientation et la communication multilingues, déployer des applications de vente de billets via des pages de fans, des sites web ou des applications mobiles, former du personnel spécialisé et mettre en place un processus de maintenance périodique pour garantir la stabilité du système.

Parallèlement, le développement de plateformes touristiques numériques intégrant les données, coordonnant les services et surveillant les impacts environnementaux, ouvrira de nouvelles perspectives et rapprochera Hanoï de son objectif de devenir une ville touristique intelligente et durable de premier plan dans la région d’Asie du Sud-Est.

Hanoï est actuellement en tête du pays en termes de patrimoine culturel. Cet immense patrimoine, combiné aux technologies numériques, constituera une ressource précieuse pour le développement de l'industrie culturelle et permettra au tourisme de la capitale de réaliser une percée majeure.

La numérisation du patrimoine ne se limite pas à la conservation et à la préservation, mais offre également les conditions nécessaires à la création de produits culturels numériques de haute qualité, adaptés au public de la nouvelle ère. De ce fait, le patrimoine s'est largement répandu, augmentant sa valeur économique et affirmant la position de Hanoï sur la scène touristique mondiale.

L'expérience du Temple de la Littérature et de nombreuses autres destinations montre que l'application de la technologie au développement du tourisme à Hanoï est une tendance inévitable. Elle ne signifie pas la perte des valeurs traditionnelles, mais au contraire, elle enrichit l'expérience et améliore l'accès au patrimoine.

Grâce à la détermination des autorités et à la collaboration des entreprises et de la communauté, Hanoï dispose du potentiel nécessaire pour devenir l'un des principaux pôles touristiques intelligents et durables de la région, où le patrimoine est préservé, honoré et promu dans un nouveau contexte.

Tâm An/CVN