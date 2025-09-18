Le président de l’AN assiste à l’ouverture de la 46e Assemblée générale de l’AIPA

La 46 e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46) s’est ouverte solennellement ce 18 septembre à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec la participation des délégations parlementaires des pays membres, des observateurs et des partenaires de développement.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a participé à cet événement. Sa présence illustre l’engagement du Vietnam à contribuer activement aux travaux de l’AIPA, ainsi que sa volonté de coopérer avec les parlements membres pour renforcer l’unité, préserver un environnement pacifique et stable, et bâtir une Communauté de l’ASEAN forte, résiliente et centrée sur les peuples.

Dans son discours de bienvenue, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a souligné le rôle essentiel de l’AIPA et des organes législatifs des pays membres dans le renforcement de la solidarité, de l’intégration économique et de la centralité de l’ASEAN face aux défis régionaux et mondiaux. Il s’est dit confiant dans la capacité d’une coopération étroite entre gouvernements et organes législatifs à concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, orientée vers un développement inclusif, durable, innovant et centré sur les citoyens.

Le président de la Chambre des représentants de Malaisie et président en exercice de l’AIPA-46, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, a de son côté réaffirmé l’importance de cette organisation, insistant sur la nécessité d’accroître la participation des jeunes et des femmes dans la décision des politiques publiques et de garantir les droits des groupes vulnérables.

La secrétaire générale de l’AIPA, Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, a appelé les pays membres à agir avec responsabilité et coopération afin de faire de l’AIPA une organisation porteuse de décisions concrètes et crédibles, capables de refléter les aspirations des 670 millions de citoyens de l’ASEAN.

À cette occasion, le président de la République du Vietnam, Luong Cuong, a adressé un message à l’Assemblée générale. Il a félicité la Malaisie pour ses succès en tant que présidente de l’ASEAN 2025 et de l’AIPA-46, saluant particulièrement le thème retenu : "Les parlements en première ligne pour une ASEAN inclusive et durable". Ce thème, a-t-il souligné, reflète l’aspiration commune à bâtir une communauté de progrès et de prospérité partagée, sans laisser personne de côté.

Face aux évolutions complexes de la situation internationale, le président vietnamien a insisté sur la nécessité pour l’ASEAN de renforcer son unité, de consolider ses atouts internes et d’affirmer sa centralité, afin de préserver la paix et la stabilité tout en participant activement à la définition des nouvelles dynamiques régionales et mondiales.

Il a enfin appelé les organes législatifs membres à jouer un rôle pionnier dans la mise en place de cadres institutionnels favorables, l’harmonisation des droits, des politiques, le partage d’expériences législatives, notamment en matière de transition numérique et verte, ainsi qu’à utiliser la diplomatie parlementaire pour approfondir la solidarité intra-ASEAN et élargir les partenariats extérieurs.

VNA/CVN