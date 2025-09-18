Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Indonésie : vers un partenariat stratégique renforcé

Le 4 e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Indonésie s’est tenu le 18 septembre à Jakarta, sous la coprésidence du général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et du lieutenant-général Tri Budi Utomo, secrétaire général du ministère indonésien de la Défense.

Photo : VNA/CVN

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a souligné l'importance particulière de l'année 2025 pour les relations bilatérales, marquant le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations (30 décembre 1955 - 30 décembre 2025). Il a rappelé l'élévation de leurs liens au rang de partenariat stratégique global en mars 2025, lors de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Indonésie. Ce jalon ouvre de nouveaux domaines de coopération prometteurs, conformément aux besoins et aux atouts de chaque pays.

Faisant le bilan des réalisations depuis le 3e dialogue d’octobre 2023, le vice-ministre vietnamien a salué les avancées notables dans les échanges de délégations, le maintien des mécanismes de consultation, la coopération en matière de formation, ainsi que la collaboration interarmées, notamment les visites de navires de la Marine et des Garde-côtes indonésiens en 2024. Il a également mis en avant les progrès dans l’industrie de la défense et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, tout en félicitant l’Indonésie pour l’organisation réussie de l’exercice Komodo et de la 10e Exposition indonésienne de la Défense.

De son côté, le lieutenant-général Tri Budi Utomo a affirmé que la défense constitue un pilier central de la coopération bilatérale. Il a souligné l’importance du dialogue en cours, ainsi que des réunions conjointes sur la coopération militaire et l’industrie de la défense, et réitéré la volonté de l’Indonésie de développer ce partenariat à la hauteur du potentiel commun.

Les deux parties ont convenu de renforcer une coopération fiable, globale et substantielle, en se concentrant sur le maintien des échanges de délégations, des rencontres de haut niveau et des consultations sur les questions stratégiques et de guider une relation de défense plus fiable, approfondie et concrète, tout en valorisant les mécanismes existants. La formation restera une priorité, et une coopération efficace sera maintenue entre les différentes branches militaires, particulièrement entre les forces maritimes.

La collaboration sera étendue à l'industrie de la défense, la logistique, la médecine militaire, la recherche et le sauvetage, ainsi que les opérations de maintien de la paix des Nations unies. Les deux pays poursuivront également une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des mécanismes et forums multilatéraux, incluant la Conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et l'ADMM élargie.

Abordant la situation régionale, les deux pays ont réaffirmé leur attachement à la solidarité et au rôle central de l’ASEAN dans la structure de sécurité régionale, ainsi qu’à la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Ils ont appelé à la mise en œuvre stricte de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à la conclusion rapide d’un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Le dialogue s’est conclu par la signature du procès-verbal du 4e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Indonésie.

VNA/CVN