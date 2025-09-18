Le Vietnam propose trois priorités pour l’action future de l’AIPA

L’après-midi du 18 septembre, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et la délégation parlementaire vietnamienne de haut rang l’accompagnant ont participé à la première séance plénière de la 46 e Assemblée générale de l’Association interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46). Trân Thanh Mân y a prononcé un discours important.

Photos : VNA/CVN

Placée sous la présidence du président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, également président de l’AIPA-46, la séance a réuni des représentants des organes législatifs membres, des observateurs ainsi que des invités et partenaires de l’AIPA.

Dans son allocution d’ouverture, Johari bin Abdul a mis en avant l’objectif de bâtir une communauté de l’ASEAN solidaire, résiliente, inclusive et durable. Il a souligné la nécessité d’harmoniser les législations nationales avec les engagements régionaux afin de mettre en œuvre efficacement les priorités de coopération de l’ASEAN, notamment dans le numérique, la finance durable, la transition verte, la sécurité alimentaire, la lutte contre le changement climatique et la protection sociale.

Prenant la parole, le président Trân Thanh Mân a salué les efforts et les résultats obtenus par la Malaisie dans son rôle de présidente de l’AIPA-46 et de l’ASEAN 2025. Il a affirmé le soutien du Vietnam au thème de l’AIPA-46 : "Les parlements en première ligne pour une ASEAN inclusive et durable". Selon lui, l’AIPA et ses parlements membres jouent un rôle moteur dans la construction d’un avenir de prospérité partagée pour tous les peuples de l’ASEAN, en accompagnant les gouvernements dans la mise en œuvre des engagements régionaux et en veillant à ce que la voix des citoyens soit reflétée dans les décisions de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Face aux évolutions rapides et complexes du contexte mondial et régional, le dirigeant vietnamien a proposé trois priorités pour l’action future de l’AIPA.

Premièrement, renforcer son rôle dans la promotion d’une coopération régionale plus efficace, en prenant l’initiative dans l’élaboration de politiques et de cadres institutionnels afin de concrétiser les engagements régionaux, notamment dans les domaines des sciences, de l’innovation et de la transformation numérique ;

Deuxièmement, consolider le fondement social pour la coopération régionale, à travers l’identité communautaire, la communication, la coopération en matière de culture, d’éducation, de tourisme et d’échanges entre peuples ;

Troisièmement, approfondir enfin les relations extérieures de l’AIPA afin d’affirmer davantage le rôle central de l’ASEAN dans les réseaux de coopération régionale et mondiale.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que l’année 2025 est marquée par le 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN et à l’AIPA, le président Trân Thanh Mân a réaffirmé l’engagement de l’Assemblée nationale du Vietnam à œuvrer aux côtés de l’AIPA pour concrétiser la vision d’une communauté inclusive, durable, résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les citoyens.

VNA/CVN