Le PM reconduit Nguyên Tuân Hùng au poste de directeur général adjoint de la VNA

Le Premier ministre a signé le 18 septembre des décisions portant nomination et reconduction de dirigeants de plusieurs unités du ministère de la Défense et de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Par la décision N°2087/QD-TTg, Nguyên Tuân Hùng a été reconduit au poste de directeur général adjoint de la VNA.

Cette décision est entrée en vigueur le 17 septembre.

Par la décision N°2086/QD-TTg, le Premier ministre a reconduit le vice-amiral Trân Thanh Nghiêm, membre du Comité central du Parti, au poste de commandant de la Marine populaire du Vietnam.

La décision est entrée en vigueur le 11 septembre.

Par la décision N° 2089/QD-TTg, le général de brigade Lê Dinh Cuong, commandant adjoint et chef d'état-major des garde-côtes vietnamiens, a été nommé commandant des garde-côtes vietnamiens.

La décision est entrée en vigueur le 18 septembre.

Par la décision N°2088/QD-TTg, le Premier ministre a reconduit le général de brigade Hà Tât Dat dans ses fonctions de commandant adjoint de la 3e zone militaire.

La décision est entrée en vigueur le 11 septembre.

VNA/CVN