Le Vietnam au 12e Forum Xiangshan de Pékin

Photo : VNA/CVN

Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a participé à ce forum et prononcé un discours lors de la première session plénière intitulée "Construire un système de gouvernance de la sécurité globale équitable et raisonnable".

Dans son allocution, le général Phan Văn Giang a indiqué que le monde traverse une période particulière : une ère pleine de bouleversements mais aussi riche en opportunités. D’une part, jamais l’humanité n’a connu des avancées scientifiques et technologiques aussi significatives qu’aujourd’hui. La quatrième révolution industrielle, l’intelligence artificielle, le numérique, la biotechnologie, les énergies renouvelables… ouvrent des perspectives de développement inédites. Tous les pays, qu’ils soient grands ou petits, s’ils savent les utiliser, peuvent réduire les écarts et s’intégrer dans le courant global de progrès. C’est à la fois une conviction et une impulsion vers un avenir de prospérité.

D’autre part, ces opportunités s’accompagnent de défis particulièrement sérieux. Sur le plan international, la concurrence stratégique entre grandes puissances, la logique de puissance ainsi que les actions unilatérales imposées affectent profondément la structure et la gouvernance de la sécurité mondiale. Les divergences d’intérêts, si elles ne sont pas gérées avec prudence, risquent de dégénérer en conflits, entraînant un cycle dangereux d’affrontements. Les zones sensibles - allant des conflits armés aux litiges de souveraineté territoriale - persistent et continuent de menacer la paix et la stabilité globales.

Parallèlement aux défis de sécurité traditionnels, le monde est confronté à des menaces non traditionnelles de plus en plus complexes : cybersécurité, changement climatique, insécurité alimentaire, crises sanitaires transfrontalières, etc.

Le général Phan Văn Giang a transmis plusieurs messages essentiels : pour bâtir un système de gouvernance mondiale de la sécurité plus juste et plus équilibré, le multilatéralisme et une coopération concrète dans le domaine de la défense sont indispensables. Il a déclaré : "Ce n’est que lorsque les nations s’unissent, respectent les règles communes et partagent les responsabilités que les principes fondamentaux peuvent devenir réalité. Face à l’imbrication croissante des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, le multilatéralisme n’est pas simplement une option, mais une voie incontournable pour préserver la paix et la stabilité. La coopération en matière de défense, dans un esprit de transparence, de légitime défense et d’intérêt commun, constitue un pont essentiel entre les principes et l’action".

Le Vietnam soutient le multilatéralisme fondé sur la Charte des Nations unies et le droit international, inclusif, égalitaire, centré sur les populations, pour le bien commun de la communauté internationale. Ce mode de coopération n’est pas simplement une méthode, mais une base pour que les nations vivent ensemble dans la paix, se développent et prospèrent dans un monde de plus en plus interconnecté et complexe. En tant que pays épris de paix, le Vietnam a une conscience profonde de la valeur de la coopération internationale et de la solidarité mondiale. Cet esprit se reflète dans de nombreuses politiques et grandes décisions du pays.

Face aux turbulences actuelles, le général Phan Văn Giang a souligné que le maintien et le renforcement du multilatéralisme constituent une condition vitale. Aucun pays, même doté d’une grande puissance, ne peut affronter seul, de manière efficace, les défis globaux.

Parmi ses propositions : préserver les principes du multilatéralisme afin de garantir une architecture de sécurité mondiale fondée sur des valeurs fondamentales telles que le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques de chaque État ; s’abstenir de toute ingérence dans les affaires internes ; et privilégier le règlement pacifique des différends.

Il a également recommandé de renforcer la coopération concrète dans des domaines d’envergure mondiale tels que la lutte contre le changement climatique, la cybersécurité, la sécurité alimentaire et énergétique, l’intelligence artificielle, le combat contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Le général a insisté sur la nécessité de moderniser les institutions multilatérales, en particulier l’ONU et son Conseil de sécurité, afin qu’elles puissent répondre de manière adéquate aux crises contemporaines.

Il a en outre mis l’accent sur l’importance de garantir que la voix des petits États et des pays en développement soit pleinement entendue dans les forums internationaux. Enfin, il a appelé à promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et le partage des responsabilités entre grandes puissances, pays développés et en développement, ainsi qu’entre civilisations et idéologies différentes, pour bâtir ensemble un avenir commun - où les différences ne seraient pas sources de conflits mais occasions de complémentarité.

Le général a insisté sur le fait que pour que ces orientations se matérialisent, il faut une base durable, largement respectée et de portée universelle - et cette base est le droit international. Le Vietnam s’engage à être un partenaire fiable, actif et responsable au sein de la communauté internationale, contribuant à l’effort général pour construire un ordre international fondé sur le droit, la justice et la durabilité.

VNA/CVN