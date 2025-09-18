Trân Thanh Mân rencontre la vice-présidente de l’AN du Laos

En marge de la 46ᵉ Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46), le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré, le 18 septembre à Kuala Lumpur, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack.

Le dirigeant vietnamien a félicité le Laos pour les réalisations importantes et complètes obtenues ces dernières années, affirmant que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité aux relations de solidarité spéciales avec le Laos et soutenait fermement son processus de renouveau, de défense et de développement national.

Sounthone Xayachack a souhaité que les deux organes législatifs coopèrent étroitement pour soutenir les gouvernements dans la mise en œuvre des accords et projets bilatéraux entre deux gouvernement et entre les localités des deux pays.

Les deux dirigeants se sont réjouis du renforcement constant et efficace des relations entre les deux organes législatifs, notamment à travers la mise en œuvre de l’accord de coopération interparlementaire. Ils ont également salué l’achèvement des travaux de rédaction de l’ouvrage "50 ans de relations entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale du Laos - Une coopération globale pour le développement", dont la publication est prévue en 2025 à l’occasion du 50ᵉ anniversaire du partenariat parlementaire.

Les deux parties ont convenu de plusieurs priorités de coopération pour l’avenir : approfondir davantage les relations politiques et coopérer dans les domaines stratégiques ; renforcer la connectivité économique et la coopération dans les domaines du commerce, de l’énergie et de la logistique. Trân Thanh Mân a par ailleurs appelé le Laos à faciliter l’investissement des entreprises vietnamiennes sur son territoire.

Les deux pays renforceront aussi l’échange d’informations et d’expériences sur l’édification du Parti et du système politique, la réforme de l’appareil d’État et de l’organe législatif, le renforcement des échanges entre les peuples, en particulier les jeunes afin de perpétuer l’amitié et la solidarité Vietnam - Laos.

Concernant la coopération parlementaire, les deux dirigeants ont convenu de multiplier les échanges de délégations, les contacts entre commissions spécialisées et députés ainsi que de partager des expériences en matière de législation, de supervision et de décisions stratégiques. Ils ont aussi insisté sur l’importance de coordonner la supervision de la mise en œuvre des projets d’investissement clés et des accords bilatéraux.

Enfin, les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coordination étroite sur les forums internationaux et régionaux, notamment aux Nations unies et au sein de l’ASEAN.

