Le président Luong Cuong reçoit la coordinatrice résidente de l’ONU au Vietnam

Le président Luong Cuong a reçu, le 18 septembre à Hanoï, Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies (ONU) au Vietnam, ainsi que les chefs des agences onusiennes, à l’occasion de sa préparation pour conduire une délégation de haut rang du Vietnam à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Le président a salué le développement solide des relations de coopération Vietnam - ONU, affirmant que l’ONU était un partenaire fidèle du Vietnam sur la voie du développement. Il a exprimé sa reconnaissance pour le soutien précieux de l’ONU dans divers domaines, notamment la réponse au COVID-19, la relance socio-économique, la lutte contre le changement climatique, la résilience aux catastrophes naturelles (dont le récent typhon Yagi), et la transition énergétique équitable.

Le chef de l’État a précisé que le Vietnam poursuit deux objectifs stratégiques : devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur avec une industrie moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Il a également souligné les priorités nationales telles que l'intégration internationale, la croissance verte, l’innovation, la transformation numérique, le renforcement de l’état de droit, le développement du secteur privé, l’éducation, la santé... et appelé l’ONU à intensifier son appui, notamment via le conseil politique, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.

Concernant la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU, il a partagé quelques messages clés du Vietnam lors de la séance de discussion, racontant l'histoire du Vietnam : surmonter les difficultés, panser les blessures de la guerre, se transformer et s'élever avec force, s'intégrer profondément dans le monde et appeler les pays à honorer la valeur de la paix et à se transformer en profondeur pour bâtir un avenir durable.

Réaffirmant son soutien fort au multilatéralisme et au rôle central de l’ONU, le président a exprimé l'engagement du Vietnam à contribuer activement aux causes communes pour la paix, la stabilité et le développement. Il a salué l’initiative "UN80" du Secrétaire général Antonio Guterres comme base pour promouvoir des réformes audacieuses de l’Organisation.

Le président a proposé d’accueillir davantage de bureaux et centres onusiens au Vietnam et a réaffirmé le soutien du pays à l’élaboration d’un cadre de coopération et de gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle. Il a aussi annoncé l’engagement ferme du Vietnam à mettre en œuvre le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le chef d'État vietnamien a proposé que l’ONU coopère étroitement avec le Vietnam pour organiser avec succès la visite officielle du secrétaire général Antonio Guterres et la cérémonie d’ouverture à Hanoï de la signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité, prévue fin octobre 2025.

Pauline Tamesis a, pour sa part, salué le leadership vietnamien et son engagement constant en faveur du multilatéralisme. Elle a souligné que la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l'ONU constituait un moment charnière pour renforcer la coopération internationale pour la paix, le développement et les droits de l’homme; et a reconnu les progrès remarquables du Vietnam dans la réduction de la pauvreté, l’inclusion sociale, la réforme institutionnelle et l’égalité des sexes.

Elle a particulièrement apprécié les réformes ambitieuses du Vietnam dans les domaines de la transformation numérique, de la sécurité énergétique, de l’éducation, de la santé, mettant la population et les entreprises au cœur du développement.

Elle a réaffirmé que l’ONU continuera à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, la lutte contre le changement climatique, la promotion de la justice sociale, l’égalité des sexes et la transition énergétique équitable.

VNA/CVN