AIPA-46 : le président de la Chambre des représentants de Malaisie accueille les chefs des délégations parlementaires

En amont de l'ouverture de la 46ᵉ Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-46), le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, a accueilli dans la matinée du 18 septembre à Kuala Lumpur les chefs des délégations parlementaires des pays membres.

>> Le Vietnam, un acteur engagé et responsable de l’AIPA

>> Le législateur suprême vietnamien assiste à la réunion du Comité exécutif de l’AIPA-46

>> AIPA-46 : le Parlement européen souhaite renforcer ses liens avec le Vietnam et la région

Photo : VNA/CVN

Les chefs de délégations parlementaires, dont le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, ont salué la préparation minutieuse du pays hôte et exprimé leur conviction que l'AIPA-46 sera un succès, contribuant à réaffirmer le rôle des parlements dans l'édification de la Communauté de l'ASEAN.

De son côté, le président de la Chambre des représentants de Malaisie a souligné l'importance de la solidarité et de la coopération étroite entre les parlements et les gouvernements des pays membres afin de concrétiser la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, qui vise à bâtir une région inclusive, durable, résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les citoyens.

Il a rappelé que l'AIPA constitue une plateforme essentielle pour échanger sur les orientations stratégiques et a affirmé que le thème de cette édition - "Les Parlements à l’avant-garde de la croissance inclusive et de la durabilité de l'ASEAN " - offrait une opportunité unique de débattre de questions cruciales.

Les discussions porteront également sur les mécanismes de coopération destinés à appuyer la mise en œuvre de la Vision 2045 de l'ASEAN.

VNA/CVN