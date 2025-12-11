SEA Games 33

Une soirée dorée pour le Vietnam en judo, athlétisme et natation

Dans la soirée du 11 décembre, le Vietnam a poursuivi sa belle dynamique aux SEA Games 33, les disciplines du judo, de l’athlétisme et de la natation apportant chacune de nouvelles médailles d’or à la délégation vietnamienne.

>> Le karaté offre au Vietnam sa cinquième médaille d’or grâce au trio féminin en kata par équipe

>> SEA Games 33 : une série d'or pour le sport vietnamien

>> Football : Dinh Bac brille, les U22 vietnamiens filent en demi-finale des SEA Games 33

Photo : VNA/CVN

En judo, le duo Trân Quôc Cuong - Phan Minh Hanh a décroché l’or dans l’épreuve du Nage no Kata avec une performance parfaite, offrant ainsi la 12ᵉ médaille d’or au Vietnam.

En athlétisme, deux titres ont été remportés en moins d’une heure. Hô Trong Manh Hùng a obtenu la première médaille d’or de l’athlétisme vietnamien à ces Jeux en remportant le triple saut hommes avec un bond de 16,33 m. Sur le 1.500 m féminin, Bùi Thi Ngân a conquis l’or et Nguyên Khanh Linh l’argent, signant un doublé remarquable pour le Vietnam dans une épreuve qui constitue depuis longtemps l’un de ses points forts.

En natation, Pham Thanh Bao a brillamment remporté l’épreuve du 100 m brasse, offrant la deuxième médaille d’or de la natation vietnamienne et la 14ᵉ médaille d’or de la délégation.

Par ailleurs, Luong Đuc Phuoc a décroché le bronze au 1.500 m hommes.

VNA/CVN