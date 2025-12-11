SEA Games 33 : une série d'or pour le sport vietnamien

Lors de la 2 e journée de compétition des 33ᵉ Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), après une matinée calme, l'après-midi du 11 décembre, la délégation sportive vietnamienne a remporté plusieurs médailles d'or consécutives dans les disciplines de karaté, de taekwondo, d’arts martiaux mixtes (AMM), de gymnastique et de jiu-jitsu.

Photo : VNA/CVN

L'équipe de taekwondo a décroché sa deuxième médaille d'or grâce à la victoire de l'athlète Nguyên Hông Trong face à son adversaire indonésien. Il s'agit de la sixième médaille d'or pour la délégation vietnamienne lors de cette deuxième journée de compétition des SEA Games 33.

Auparavant, le 10 décembre, l'équipe de taekwondo avait également remporté l'or dans l'épreuve par équipe créative, avec la participation des pratiquants Le Trân Kim Uyên, Nguyên Xuân Thanh, Trân Dang Khoa, Trân Hô Duy, Nguyên Thi Y Binh et Nguyên Phan Khanh Hân.

Après les deux médailles d'or remportées par les équipes d’arts martiaux, Trân Ngoc Luong a décroché l'or en AMM, portant à deux le nombre de médailles d'or pour l'équipe d’AMM lors des finales de cette discipline.

Parallèlement, l'équipe de gymnastique a rapporté les 7e et 9e médailles d'or à la délégation sportive vietnamienne grâce aux victoires de Dang Ngoc Xuân Thiên au cheval d'arçons et de Nguyên Van Khanh Phong aux anneaux. C'est la deuxième fois consécutive que Nguyên Van Khanh Phong remporte cette épreuve.

VNA/CVN