SEA Games 33

Le karaté offre au Vietnam sa cinquième médaille d’or grâce au trio féminin en kata par équipe

Le trio vietnamien : Nguyên Thi Phuong, Nguyên Ngoc Trâm et Hoàng Thi Thu Uyên, a réalisé une performance remarquable en battant l'équipe hôte thaïlandaise pour décrocher la médaille d'or dans l'épreuve de kata (démonstration) par équipe féminine lors des 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Photo : VNA/CVN

Ce titre constitue non seulement la première médaille d'or pour l'équipe vietnamienne de karaté lors de ces Jeux, mais porte également à cinq le total des médailles d'or conquises par la délégation vietnamienne.

Discipline phare avec 19 athlètes engagés en kumite et en kata, le karaté est soumis cette année à un règlement particulier : suppression du kata individuel et limitation des délégations étrangères à 12 épreuves sur 15 (la Thaïlande bénéficiant seule d'un quota complet).

Pour stimuler la combativité, des primes financées par des sponsors ont été annoncées : 10 millions de dôngs pour l'or, 7 millions pour l'argent et 5 millions pour le bronze, selon l'Autorité des sports du Vietnam.

Forte de plus de 1.100 membres – dont 841 athlètes –, la délégation vietnamienne est engagée dans 47 disciplines sur les 66 au programme. L'objectif national : décrocher entre 91 et 110 médailles d'or afin de conserver une place dans le peloton de tête du classement général des nations.

