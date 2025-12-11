Le karaté offre au Vietnam sa cinquième médaille d’or grâce au trio féminin en kata par équipe

>> SEA Games 33 : bonnes nouvelles en natation et pétanque
|L'équipe féminine vietnamienne décroche une médaille d'or dans l'épreuve de kata par lors des 33es Jeux d'Asie du Sud-Est, le 11 décembre en Thaïlande.
|Photo : VNA/CVN
Ce titre constitue non seulement la première médaille d'or pour l'équipe vietnamienne de karaté lors de ces Jeux, mais porte également à cinq le total des médailles d'or conquises par la délégation vietnamienne.
Discipline phare avec 19 athlètes engagés en kumite et en kata, le karaté est soumis cette année à un règlement particulier : suppression du kata individuel et limitation des délégations étrangères à 12 épreuves sur 15 (la Thaïlande bénéficiant seule d'un quota complet).
Pour stimuler la combativité, des primes financées par des sponsors ont été annoncées : 10 millions de dôngs pour l'or, 7 millions pour l'argent et 5 millions pour le bronze, selon l'Autorité des sports du Vietnam.
Forte de plus de 1.100 membres – dont 841 athlètes –, la délégation vietnamienne est engagée dans 47 disciplines sur les 66 au programme. L'objectif national : décrocher entre 91 et 110 médailles d'or afin de conserver une place dans le peloton de tête du classement général des nations.
