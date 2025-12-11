Le onze vietnamien féminin s’ouvre la voie vers la qualification

>> Le karaté offre au Vietnam sa cinquième médaille d’or grâce au trio féminin en kata par équipe
>> SEA Games 33 : une série d'or pour le sport vietnamien
|L'équipe féminine de football du Vietnam a battu le Myanmar 2-0 dans le cadre du groupe B des SEA Games 33.
|Photo : VNA/CVN
Les joueuses vietnamiennes ont dominé dès le début du match et ont rapidement ouvert le score grâce à deux buts inscrits en première période par Van Su à 8ᵉ minute et Bich Thuy à 15ᵉ minute.
En seconde période, les élèves de l’entraîneur Mai Đuc Chung ont continué à contrôler le jeu, défendant avec solidité et neutralisant les attaques du Myanmar. Malgré plusieurs occasions supplémentaires, le Vietnam n’a pas marqué d’autres buts mais a conservé son avance.
Cette victoire offre un avantage précieux à l’équipe féminine vietnamienne dans la course à la qualification et ouvre la voie à l’espoir de reproduire la performance remarquable réalisée aux SEA Games 32.
VNA/CVN