SEA Games 33

Le onze vietnamien féminin s’ouvre la voie vers la qualification

Dans l’après-midi du 11 décembre à Chonburi (Thaïlande), l’équipe féminine de football du Vietnam a remporté une victoire importante 2-0 face au Myanmar dans le cadre du groupe B des SEA Games 33.

Photo : VNA/CVN

Les joueuses vietnamiennes ont dominé dès le début du match et ont rapidement ouvert le score grâce à deux buts inscrits en première période par Van Su à 8ᵉ minute et Bich Thuy à 15ᵉ minute.

En seconde période, les élèves de l’entraîneur Mai Đuc Chung ont continué à contrôler le jeu, défendant avec solidité et neutralisant les attaques du Myanmar. Malgré plusieurs occasions supplémentaires, le Vietnam n’a pas marqué d’autres buts mais a conservé son avance.

Cette victoire offre un avantage précieux à l’équipe féminine vietnamienne dans la course à la qualification et ouvre la voie à l’espoir de reproduire la performance remarquable réalisée aux SEA Games 32.

