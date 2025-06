Honda Vietnam livre 205 motos électriques à la Poste du Vietnam

Honda Vietnam et la Poste du Vietnam (Vietnam Post) ont organisé jeudi 26 juin une cérémonie de livraison de 205 motos électriques Honda Benly, servant au transport du courrier et des marchandises à la Poste de Hanoi, promouvant la transformation verte et la mise en œuvre de l’engagement en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050.