Binh Duong crée de nombreuses incitations pour les grands projets d'IDE

La province méridionale de Binh Duong a attiré plus de 2 milliards d'USD d'investissements directs étrangers (IDE) en 2024, dépassant l'objectif fixé, continuant de renforcer sa position comme l'un des meilleurs acteurs du pays en matière d'attraction d'IDE.

Le projet d'usine Lego de 1,3 milliard d'USD, investi par Lego Manufacturing Co., Ltd. (Danemark) dans le parc industriel Vietnam-Singapour n° 3, marque une étape importante dans l'amélioration de la compétitivité et la création d'un environnement d'investissement attractif.

Photo : VNA/CVN

Cette usine Lego, qui devrait être opérationnelle début 2025, sera non seulement un projet d'investissement à grande échelle, mais apportera également des avantages socio-économiques évidents.

Le projet créera plus de 4.000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects, tout en contribuant aux recettes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe sur la consommation intérieure.

En plus des avantages socio-économiques, Lego Manufacturing s'engage à construire une usine verte et neutre en carbone, conformément à l'orientation de développement durable que vise Binh Duong.

Nguyen Van Cong, directeur du département provincial des impôts, a déclaré que le secteur fiscal s'attend à une source de revenus stable à l'avenir grâce à ce projet, ainsi qu'à un effet d'entraînement sur les chaînes d'approvisionnement locales et aux entreprises de soutien.

Pour attirer davantage d'investisseurs comme Lego, la province a mis en œuvre une série de politiques d'incitation spéciales pour réduire les coûts d'investissement et créer les bases d'un développement durable.

Politiques fiscales préférentielles

Le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, a souligné que par le passé, Binh Duong a créé un environnement d'investissement favorable, allant des politiques fiscales préférentielles au soutien aux entreprises tout au long du processus de mise en œuvre du projet. Ces politiques apportent non seulement des avantages aux entreprises, mais contribuent également au développement global de l'économie locale.

Afin d'attirer des projets d'investissement étranger direct (IED), Binh Duong a mis en place une série de mesures préférentielles spéciales pour Lego. Ces mesures réduisent non seulement le fardeau financier pour l'investisseur, mais créent également une base solide pour le développement durable de l'usine.

L'une des mesures notables est le taux d'imposition préférentiel sur les sociétés. L'usine Lego sera soumise à un taux d'imposition de 10 % pendant 15 ans, au lieu du taux d'imposition habituel de 20 %.

En même temps, l'entreprise est exonérée de l'impôt sur le revenu pendant les quatre premières années à compter de la réalisation d'un bénéfice et bénéficie d'une réduction de 50 % de l'impôt sur le revenu pendant les neuf années suivantes.

Il s'agit d'un soutien financier important qui contribue à réduire les coûts d'exploitation et à augmenter la capacité financière de l'usine.

En outre, Lego est également exonérée de la taxe d'importation sur les équipements, les machines et les matériaux de construction de l'usine dans la phase initiale.

Même les matières premières et les composants importés pour la production sont exonérés de taxe pendant les cinq premières années. Cela contribue à réduire la pression financière pour Lego dans la phase de démarrage.

Pham Trong Nhan, directeur du département de la planification et de l'investissement de Binh Duong, a déclaré que l'usine Lego est une démonstration claire de l'environnement d'investissement favorable que la province est en train de créer. Les politiques d'incitation attirent non seulement de gros investissements, mais créent également les conditions pour que les projets se développent de manière durable et efficace.

Nguyen Trung Tin, chef du conseil de gestion du parc industriel provincial, a également partagé que le conseil de gestion a rapidement soutenu les procédures administratives telles que l'octroi de certificats d'investissement et de permis de construire, aidant Lego à mettre en œuvre le projet plus efficacement.

Grâce à ses réalisations en matière d'attraction des IDE, Binh Duong continue d'affirmer sa position comme l'une des localités leaders du pays, notamment en attirant des projets de haute technologie, respectueux de l'environnement et à forte valeur ajoutée.

