Premier semestre de 2025

Auto : Geely Auto et Tasco envisagent de démarrer la construction d'une usine à Thai Binh



Les groupes vietnamien Tasco et chinois Geely Auto devraient commencer la construction d'une usine de fabrication et d'assemblage d'automobiles dans la province de Thai Binh (Nord) au premier semestre de 2025 et la livraison des premiers modèles est prévue début 2026.