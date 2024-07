Les pangasisus de la province d’An Giang aux normes internationales

L’élevage du pangasius associé à la consommation est estimé à 1.072 ha, représentant 87,6% des surfaces totales d’élevage de la province. Plusieurs entreprises mettent en place des programmes de consommation de pangasius en établissant des élevages avec des ménages locaux, notamment la société Vinh Hoàn, la Sarl IDI du groupe Sao Mai et la société Hung Phuc Thinh.

Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, An Giang compte actuellement plus de 313 ha de surfaces d’élevage de cette espèce répondant à des normes internationales telles que ASC, BAP et GlobalGap, pour une production de 200.000 tonnes par an, représentant 25,6% du total des surfaces d’élevage de la province.

La province d'An Giang s'efforce de promouvoir le marché du pangasius et d'attirer les entreprises pour qu'elles investissent dans des zones agricoles.

La province s'efforce de devenir le premier centre de production de pangasius dans le delta du Mékong sur la base du "Projet de production conjointe de races de pangasius de haute qualité à trois niveaux dans le delta du Mékong à An Giang".

An Giang aide les entreprises à promouvoir et à élargir la consommation des produits de pangasius sur les marchés des États-Unis, de l'Union européenne (UE), de la Chine et de l'ASEAN avec pour objectif d’obtenir une part de marché de 50 à 60%, sans oublier de renforcer la promotion des produits de pangasius sur le marché domestique, en s'efforçant d'atteindre de 8 à 10% de part de marché d'ici 2025.

La province organise des cours de formation et transfère les processus techniques de production de pangasius aux ménages agricoles fournissant les coopératives, en donnant la priorité à la formation des travailleurs des zones de production. En outre, la province procède à la traçabilité des produits par la délivrance de codes de zone d'élevage de pangasius, l'octroi de certificats en matière de sécurité alimentaire et pour la production et l'élevage de ces poissons.

Texte et photo : Truong Giang/CVN