L'industrie vietnamienne de jeu vidéo vise un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars

Avec une population jeune et sa capacité à absorber de nouvelles technologies, le Vietnam est en train de devenir une destination importante pour les plus grandes sociétés de jeux vidéo du monde venues du Japon, de la République de Corée, de Chine et d'Amérique du Nord.

>> Les jeux vidéo sont un "patrimoine culturel à part entière"

>> Jeux vidéo : le géant américain Blizzard va se retirer de Chine

>> Les jeux en ligne, nouveau terrain de chasse des cartels

Photo : VNA/CVN

Selon les données d'un certain nombre de sociétés d'études de marché, le Vietnam et l'Asie du Sud-Est en général sont les destinations où le taux de croissance du jeux vidéo est le plus élevé au monde, avec 7,4% par an au cours de la période 2022-2025.

Le ministère de l'Information et de la Communication a fixé pour objectif qu'au cours de ces cinq prochaines années (d'ici 2030), l'industrie vietnamienne du jeu vidéo franchisse la barre du milliard d'USD.

Un marché plein de potentiels

Selon les entreprises de jeux vidéo, cet objectif peut être réalisable car l’industrie du jeu vidéo dans le monde est actuellement très développée. Rien qu’en Asie du Sud-Est, l’envergure totale du marché est de 4,75 milliards d'USD en 2021 et devrait atteindre 7,14 milliards d'USD d’ici 2026.

Photo : VNA/CVN

L'Indonésie est le pays en tête en Asie du Sud-Est en termes de recettes en provenance des jeux vidéo par les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam. Les recettes de l'industrie du jeu vidéo au Vietnam dépassent la barre des 500 millions de dollars avec plus de la moitié de la population vietnamienne concernée.

Selon des experts vietnamiens et étrangers ainsi que des organismes d'études de marché, le développement d'une série de nouvelles technologies telles que la 5G, la Blockchain, le cloud computing... et les fortes améliorations apportées aux équipements des jeux en ligne (PC, smartphone) ont permis d'augmenter rapidement le nombre de joueurs, les recettes, les bénéfices et les opportunités de participation d'entreprises du monde entier.

Les sociétés de production et de diffusion de jeux en ligne au Vietnam ont profité de ressources humaines abondantes et de haute qualité pour se concentrer sur le développement de jeux dans des genres tels que Mmorpg (jeu de rôle en ligne multijoueur) , Turn base (jeu de combat tactique au tour par tour), Moba (jeu d'arène multijoueur en ligne), Casual (jeux simples et populaires), SLG (jeu de simulation de stratégie), RPG (jeu de rôle)...

Emily Nguyen, directrice commerciale de Google Ads, Gaming et Apps au marché vietnamien : « Actuellement, le Vietnam figure dans le top 5 mondial en termes de téléchargements de jeux et compte plus de 35 000 programmeurs. Le contingent de programmeurs sont la plupart des jeunes, possédant des capacités techniques et des qualifications élevées. En outre, les sociétés de jeux vietnamiennes ont la capacité de maîtriser les bonnes tendances et de produire des jeux en fonction des besoins du marché. Il faut citer un autre avantage c’est que le prix de sortie d'un jeu n'est pas trop élevé et que les coûts de main-d'œuvre contribuent à créer des jeux vietnamiens sont très compétitifs sur le marché ».

Photo : Comité d’organisation/CVN

Le Vietnam est désormais également connu comme un pays doté d'une capacité dans la création de jeux sur la plate-forme technologique blockchain. Le marché s'est transformé depuis que les entreprises blockchain et les studios de jeux coopèrent pour se développer. En conséquence, le nombre d’entreprises et d’individus vietnamiens participant à la production et à la diffusion de jeux pour le marché mondial est assez important.

Changer les pensées pour développer l’industrie de jeu vidéo

Malgré que la marge bénéficiaire réelle après impôts de l'industrie vietnamienne de jeu vidéo ne représente actuellement que 3 à 5% des revenus, il s’agit d’un niveau moyen voire considéré comme faible par rapport aux autres secteurs de l’économie. En particulier, les revenus des entreprises vietnamiennes dans le segment du marché des jeux mobiles ne représentent que 22%, le reste appartenant à des entreprises dont le siège n'est pas au Vietnam. Les revenus de l’industrie vietnamienne du jeu vidéo ne représentent actuellement que moins de 0,5% de la valeur mondiale totale.

Le Vietnam compte environ 33 millions de joueurs, ce qui le place au 5e rang en Asie du Sud-Est. Cependant, par rapport à la taille de sa population et au niveau de développement des infrastructures de télécommunications de certains pays de la région, les revenus de l'industrie du jeu en ligne au Vietnam sont encore très modestes, alors que le Vietnam est considéré comme un marché potentiel avec de grands potentiels de développement.

Pour le développement substantiel du marché vietnamien du jeux vidéo, dans l’immédiat, il faut s’intéresser à la formation, ce qui considérée comme la base du secteur, a souligné Lê Quang Tu Do, directeur du Département de la radio-télévision et de l'information électronique, relevant du ministère de l'Information et de la Communication. En 2023, le département s'est coordonné avec l'Académie vietnamienne des postes et télécommunications et la société VTC dans la formation des ressources humaines qualifiées, a-t-il dit.

Photo : VNA/CVN

En outre, selon Lê Quang Tu Do, le département s'est connecté avec des entreprises et des investisseurs étrangers pour créer un marché potentiel du jeu vidéo par le biais d'événements.

Les entreprises de jeux vidéo doivent également changer les préjugés de la société à l'égard du jeu vidéo. Le jeu vidéo est une industrie qui crée des valeurs. Ainsi, les parents doivent guider leurs enfants dans l'apprentissage et le travail sur des jeux tels que la programmation et le graphisme pour créer des startups et des ressources humaines de qualité, a-t-il partagé.

Outre les technologies, l’attrait de capitaux peut être considéré comme un moteur important pour aider le Vietnam à rattraper le développement du marché du jeu dans d’autres pays.

Cependant, La Xuân Thang, directeur de diffusion de jeux en ligne de VNGGame, a déclaré que pour attirer les investissements, les créateurs devraient encore avoir des idées, des visions sur les jeux et des produits de qualité, reconnus par la communauté des joueurs. Par conséquent, le capital d’investissement est nécessaire, mais ce n’est pas le premier facteur pour développer l’industrie du jeu. Le facteur décisif est les résultats que cette industrie récolte lorsqu’elle réussit.

VNA/CVN