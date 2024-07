Le commerce prend le virage électronique et s’accélère

Photo : HNM/CVN

En 2023, le commerce électronique vietnamien a atteint 20,5 milliards d'USD. Ce chiffre devrait s’élever à 30,5 milliards d'USD d’ici 2025. Le Vietnam est identifié comme le pays à la croissance la plus rapide en matière de commerce électronique en Asie du Sud-Est.

Selon un rapport d’AccessPartnership, la valeur des exportations du commerce électronique B2C (entreprise à consommateur) du Vietnam devrait atteindre 296.300 milliards de dôngs (plus de 11,6 milliards d'USD) en 2027.

Sur Amazon, les produits vietnamiens exportés et vendus ont augmenté de 300% ces cinq dernières années, a fait savoir le 27 juin à Hanoï le directeur régional du Nord d’Amazon Global Selling, Trinh Khac Toàn lors du Forum sur le commerce électronique transfrontalier 2024 sur le thème "Créer un écosystème en faveur des exportations en ligne".

Au cours des 12 mois jusqu’au 31 août 2023, plus de 17 millions de produits vietnamiens ont été vendus sur Amazon, a-t-il indiqué, ajoutant que la valeur des exportations des entreprises vietnamiennes sur cette plateforme de commerce électronique a également augmenté de 50%.

Dans le contexte d’intégration de plus en plus profonde du Vietnam à l’économie mondiale, ainsi que des opportunités offertes par les accords de libre-échange de nouvelle génération, la participation au système d’exportation et d’importation en ligne et aux canaux de commerce électronique transfrontaliers est une solution efficace, a affirmé le vice-président de l’Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM), Bùi Trung Kiên.

Photo : VNA/CVN

Cela ouvre de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes d’élargir leur clientèle et d’accroître leur possibilité d’accès au marché, améliorant ainsi leur capacité commerciale et la valeur de la qualité des produits originaires du Vietnam, apportant les marques vietnamiennes aux consommateurs de nombreux marchés à travers le monde, a-t-il expliqué.

L’évolution du commerce électronique, tant dans son ensemble que dans sa dimension transfrontalière, reflète les tendances mondiales actuelles. Il est impératif de tirer pleinement parti de ce secteur pour stimuler nos exportations. Le commerce électronique transfrontalier offre aux petits producteurs la possibilité de vendre directement leurs produits aux consommateurs, a pour sa part déclaré Nguyên Van Thành, directeur du Centre de développement du commerce électronique au sein du Département du commerce électronique et de l’économie numérique du ministère de l’Industrie et du Commerce.

L’élargissement des marchés se réalise non seulement par des formes traditionnelles telles que la participation à des foires, des expositions et l’établissement des partenariats commerciaux mais aussi par le développement des marchés via des plateformes en ligne et numériques, en plus du développement de la logistique pour soutenir l’importation et l’exportation, a souligné le directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, Trân Thanh Hai.

Par la décision N°493/QD-TTg du Premier ministre en date du 19 avril 2022 approuvant la stratégie d’import-export de marchandises jusqu’en 2030, le gouvernement a prévu des orientations spécifiques sur des groupes de produits à haute valeur ajoutée, la transition de la structure des produits ainsi que de l’exploitation des marchés potentiels.

VNA/CVN