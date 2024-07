Le Premier ministre à un forum sur le tourisme et la culture Vietnam - R. de Corée

Photo: VNA/CVN

Dans son discours prononcé lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que le Vietnam et la République de Corée présentaient de nombreuses similitudes culturelles et historiques.

Selon lui, au cours des 30 dernières années, les relations entre les deux pays ont réalisé des progrès remarquables et se trouvent à leur stade de développement le meilleur et le plus favorable de tous les temps.

En particulier, la coopération dans les domaines du tourisme et de la culture constitue un point positif. Le fort développement des relations économiques, commerciales et d’investissement favorise la coopération touristique et culturelle entre les deux pays.

Le Premier ministre a déclaré espérer que les deux parties travailleraient ensemble pour élaborer des programmes et des projets de coopération spécifiques et pratiques, portant le développement du tourisme à un nouveau niveau, à la mesure du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Concernant la coopération culturelle, Pham Minh Chinh a suggéré que la République de Corée aide le Vietnam dans six domaines : édifier des institutions et des politiques pour développer les industries culturelles et de divertissement ; construire des infrastructures stratégiques liées à la culture et au tourisme ; former des ressources humaines pour les secteurs de la culture, des sports et du tourisme ; soutenir la gouvernance, créant une gestion efficace ; mobiliser des ressources pour le développement à partir du partenariat public-privé et de coopération sociale ; mobiliser des capitaux pour développer les industries culturelles et du divertissement.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam souhaite recevoir le soutien et la coopération de la République de Corée dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre de stratégies et de politiques visant à promouvoir un développement fort et efficace des industries culturelles dans les années à venir, a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement a en outre appelé la République de Corée à soutenir la création du Centre culturel vietnamien sur son sol, et les entreprises sud-coréennes à continuer à investir dans les domaines du tourisme et de la culture au Vietnam.

Lors du forum, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, des agences et entreprises vietnamiennes et sud-coréennes ont échangé dix mémorandums d'accord sur la coopération culturelle, commerciale et touristique. Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a accordé la décision de reconduire Ly Xuong Can, descendant du roi Ly Thai Tô - premier roi de la dynastie Ly (1010-1225), qui vit actuellement en République de Corée, au poste d'ambassadeur touristique du Vietnam.

VNA/CVN