Authentification biométrique pour les transactions bancaires

Grâce à une carte d’identité à puce et un smartphone avec l'application bancaire "mobile banking", les citoyens peuvent accéder à cette fonctionnalité en choisissant "Actualiser les données biométriques" dans l'application.

Ils doivent scanner le recto et le verso de la carte d’identité, puis placer la puce face à la caméra du téléphone pour l’identifier avant de passer à la photographie du visage du titulaire du compte bancaire. Les clients déclarent ensuite leurs informations personnelles telles que la ville de résidence, l’arrondissement, le numéro de téléphone, le courriel électronique, etc. Ces données sont enregistrées après avoir été confirmées par un code OTP (mot de passe à usage unique).

En seulement quelques minutes, le recueil des informations est terminé. C’est le cas de la banque Vietcombank (VCB). Pour les autres établissements, les conditions sont similaires. Ils proposent également le soutien lié à la collecte des données biométriques dans les succursales. Les smartphones équipés de caméra et de NFC sont recommandés pour assurer le scannage du visage et de la puce.

Cette nouvelle réglementation est mise en place pour renforcer la sécurité des comptes et des transactions bancaires, car les fraudes en ligne ont considérablement augmenté ces derniers temps. Malgré la sensibilisation, le nombre de victimes reste élevé.

L’authentification biométrique permet de protéger les comptes et l’argent des clients, contribuant à réduire les arnaques, le détournement d'actifs, et à prévenir les cas d’emprunt, de location, d’achat et de vente de comptes de paiement et de portefeuilles électroniques à des fins illégales.

Les autorités et les banques concernées recommandent aux citoyens de rester vigilants en conservant et en protégeant leurs informations et leurs comptes, car les escroqueries deviennent de plus en plus sophistiquées grâce aux technologies numériques modernes.

