Une résolution sur la structure électorale des Conseils populaires

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a signé la résolution N°106/2025 définissant les orientations pour la détermination de la structure projetée et la répartition des candidats aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

La résolution dispose que, compte tenu du nombre de sièges à pourvoir aux Conseils populaires et du principe garantissant un nombre suffisant de candidats conformément à la loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires, les comités permanents des Conseils populaires provinciaux, après consultation des instances permanentes du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des Comités populaires de même niveau, élaborent des plans détaillés.

Ces plans précisent la structure et la répartition des candidats issus des organisations politiques, sociopolitiques et sociales, des forces armées, des agences d’État, des unités administratives subordonnées et des collectivités territoriales (administration économique ou publique) en vue de leur nomination aux Conseils populaires provinciaux.

Des directives similaires s’appliquent aux nominations aux Conseils populaires communaux. Le processus de planification doit garantir la démocratie, l’équité, la transparence et l’objectivité, en accordant une importance particulière à la qualité des candidats. Ces derniers doivent faire preuve d’intégrité, d’éthique, de prestige et de compétences intellectuelles.

La structure doit garantir une représentation équilibrée des organisations politiques, sociopolitiques et sociales, des forces armées, des agences d’État, des collectivités territoriales (au niveau provincial), des villages et zones résidentielles (au niveau communal), ainsi que des collectivités locales et des entreprises.

La résolution prévoit également une augmentation du nombre de conseillers municipaux à temps plein et une représentation équilibrée des minorités religieuses et ethniques, des genres, des tranches d’âge, des scientifiques, des intellectuels, des artistes, des travailleurs, des agriculteurs, des entrepreneurs et des membres d’associations professionnelles et de groupements d’entreprises.

Concrètement, la résolution fixe des objectifs quantitatifs pour assurer une large représentation. Elle préconise une proportion raisonnable de candidats issus des minorités ethniques, en adéquation avec la démographie et les réalités locales, afin d’atteindre le taux projeté de députés élus issus des minorités ethniques.

Les femmes doivent représenter au moins 35% des listes officielles de candidats à chaque niveau, avec un objectif d’environ 30% de femmes élues. Les candidats non affiliés à un parti doivent représenter au moins 10% des listes officielles, tandis que les jeunes candidats de moins de 40 ans doivent en représenter au moins 15%. Les députés élus pour le mandat 2021-2026 et candidats à leur réélection doivent représenter au moins 30% des membres de chaque conseil.

Le président Trân Thanh Mân a également signé une résolution fournissant des directives détaillées sur la tenue de conférences électorales, la désignation des candidats aux conseils populaires communaux dans les villages et les zones résidentielles, ainsi que sur la procédure de consultation, de désignation et d’inscription des candidats aux élections partielles à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires.

VNA/CVN