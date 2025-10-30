Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le président de la Chambre des communes

Le 29 octobre (heure locale), à Londres, dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu une entrevue avec le président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Lindsay Hoyle.

Photo : VNA/CVN

Le président Lindsay Hoyle a salué et hautement apprécié la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm, soulignant que cette visite ouvrait une nouvelle étape de coopération historique dans les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la coopération parlementaire.

Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que le Parti, l’État et l’Assemblée nationale du Vietnam attachent toujours de l’importance au développement des relations d’amitié traditionnelles avec le Royaume-Uni, et que la coopération parlementaire joue un rôle essentiel pour promouvoir et superviser la mise en œuvre des accords intergouvernementaux, tout en renforçant la compréhension et la confiance mutuelles entre les deux pays.

Il a proposé que la Chambre des communes continue de soutenir et de superviser la mise en œuvre effective des accords bilatéraux, notamment l’Accord de libre-échange Vietnam–Royaume-Uni (UKVFTA), le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), ainsi que les programmes de coopération dans les domaines de l’éducation, de la recherche scientifique, de l’innovation et du développement des ressources humaines, tout en poursuivant l’allocation de ressources à la coopération au développement avec le Vietnam.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération entre les deux Parlements à travers des échanges réguliers de délégations, notamment à haut niveau, de créer des groupes d’amitié parlementaires et d’intensifier les interactions entre les commissions spécialisées, le partage d’expériences législatives et l’amélioration du cadre juridique afin de faciliter la coopération bilatérale.

Concernant la Mer Orientale, le secrétaire général Tô Lâm a proposé que le Parlement britannique continue de maintenir une position objective et équilibrée, soutenant le point de vue de l’ASEAN pour le règlement pacifique des différends, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a transmis les salutations et l’invitation à visiter le Vietnam du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président Lindsay Hoyle, qui a accepté avec plaisir et exprimé le souhait d’effectuer une visite au Vietnam prochainement.

VNA/CVN