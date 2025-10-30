Déclaration conjointe sur l’élévation des relations Vietnam - Royaume-Uni

Dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Royaume-Uni, le 29 octobre (heure locale), le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général Tô Lâm ont publié une Déclaration conjointe annonçant l’élévation des relations Vietnam - Royaume-Uni au niveau de Partenariat stratégique global.

Photo : VNA/CVN

La Déclaration conjointe constate qu’au terme de plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques, établies en 1973, et de 15 ans de partenariat stratégique, les deux pays ont construit un partenariat solide et de long terme, fondé sur le respect mutuel et une vision commune d’un avenir sûr, prospère et durable.

À l’occasion de la visite officielle au Royaume-Uni du 28 au 30 octobre du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à l’invitation du Premier ministre britannique Keir Starmer, les deux dirigeants ont convenu d’élever les relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global, de renforcer leur coopération autour de six piliers principaux, couvrant la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité, l’économie, la science et la technologie, l’éducation, l’énergie et les échanges culturels...

Consolider la confiance politique et coopérer étroitement

Les deux parties se sont engagées à consolider la confiance politique par les échanges de visites et les contacts de haut niveau, à coopérer étroitement dans les forums multilatéraux et organisations internationales et à jouer un rôle de passerelle entre le Royaume-Uni, l’ASEAN et ses membres, à promouvoir la connectivité entre le Royaume-Uni et la sous-région du Mékong...

Les deux pays ont salué leur coopération dans le cadre du Mémorandum sur la défense. Les deux parties se sont engagées à coopérer en matière de sécurité maritime. Elles ont également convenu d’établir un Partenariat renforcé sur la migration afin de réduire l’immigration illégale et d’accélérer le rapatriement des migrants en situation irrégulière.

Sur le plan économique, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à continuer de renforcer la coopération économique - un pilier important des relations bilatérales, à promouvoir un commerce libre, équitable, inclusif et durable. Les deux parties se sont engagées à coopérer afin de promouvoir et de renforcer le commerce et l’investissement sur la base de la non-discrimination et des avantages mutuels.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à coopérer étroitement pour assurer la mise en œuvre et l’évaluation efficaces de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) ainsi que de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération dans le développement des Centres financiers internationaux du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, d’intensifier leur collaboration à travers la mobilisation de financements verts afin de promouvoir une croissance verte et à faibles émissions, et d’élargir leur coopération en matière de finance commerciale...

Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, reconnaissant qu’il s’agit de moteurs essentiels du développement durable et inclusif.

Les deux parties se sont engagées à promouvoir l’accès de la population à des services de santé de qualité, tout en construisant des systèmes de santé efficaces, durables et résilients...

Elles ont réaffirmé leur engagement commun à promouvoir la transition énergétique propre, juste et durable, avec pour objectif la neutralité carbone d’ici 2050. Le Vietnam et le Royaume-Uni accorderont la priorité aux objectifs de transition énergétique verte, notamment à travers la mise en œuvre efficace du cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) destiné au Vietnam.

Les deux parties sont convenues d’établir un Partenariat pour l’énergie propre Vietnam - Royaume-Uni entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et les organismes compétents du Royaume-Uni.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et le Royaume-Uni sont convenus de renforcer leur coopération dans la gestion des risques climatiques...

Dans le domaine de l’éducation, les deux pays ont reconnu que l’éducation et la formation constituent un pilier du développement humain et durable, et se sont accordés pour intensifier les échanges universitaires, encourager la mise en place de nouveaux programmes de partenariat et le renforcement de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur, de formation professionnelle et secondaire, à travers l’échange d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des biotechnologies, de la pharmacie et de l’aéronautique-spatiale.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération culturelle, sportive et touristique.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à promouvoir et protéger les droits de l’homme, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, et à poursuivre un dialogue constructif dans le cadre du Conseil des droits de l’homme...

Les deux pays ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une région Indo-Pacifique libre, ouverte et inclusive ; ils ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans les mers et les océans, ainsi que du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ils ont appelé les pays de la région à appliquer pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) de 2002 et à soutenir les efforts actuels visant à parvenir à un Code de conduite (COC) pratique et substantiel, conforme au droit international et à la CNUDM de 1982.

Les deux ministères des Affaires étrangères élaboreront conjointement un plan d’action pour concrétiser les objectifs de cette Déclaration conjointe.

VNA/CVN