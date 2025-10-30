Assemblée nationale : discussion sur le budget de l’État 2026

Le 30 octobre, dans le cadre de sa 10ᵉ session, l’Assemblée nationale poursuit ses débats en séance plénière sur l’évaluation des résultats du plan de développement socio-économique pour 2025 et sur les orientations pour 2026, ainsi que sur la mise en œuvre des résolutions quinquennales 2021-2025 relatives au développement socio-économique et à la restructuration de l’économie.

Au cours de cette journée de travail, les députés examinent la situation budgétaire de 2025, le projet de budget de l’État et le plan de répartition du budget central pour 2026, ainsi que les résultats de la mise en œuvre des résolutions quinquennales 2021-2025 concernant l’investissement public à moyen terme, la finance nationale et la dette publique. Ils discutent également des projets de plans financiers nationaux et d’investissement public pour la période 2026-2030.

Conformément à la Loi sur le budget de l’État, le ministère des Finances a élaboré et publié le Rapport public sur le projet de budget de l’État 2026 présenté par le gouvernement à l’Assemblée nationale.

Selon ce rapport, le budget total des recettes de l’État pour 2026 est estimé à 2.529,4 billions de dôngs, soit une hausse de 28,6% par rapport aux prévisions de 2025. Les dépenses publiques totales sont évaluées à 3.159,1 billions de dôngs, en hausse de 22,6% par rapport aux prévisions de 2025. Le déficit budgétaire est prévu à 605,8 billions de dôngs, soit environ 4,2% du PIB.

Le rapport identifie cinq grands axes pour la mise en œuvre du projet de budget : maintenir la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance durable ; renforcer la discipline budgétaire et maximiser les recettes ; améliorer l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des fonds publics ; réformer le fonctionnement des organes administratifs et des établissements publics ; et enfin, améliorer le climat des affaires, simplifier les procédures administratives et accélérer la transformation numérique nationale.

