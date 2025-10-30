Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le président de la Chambre des Lords

Le 29 octobre (heure locale), à Londres, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu une rencontre avec le président de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, John McFall (baron McFall d’Alcluith), dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le président John McFall a salué la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm et de la délégation vietnamienne de haut niveau, affirmant que le Royaume-Uni attachait de l’importance au développement de ses relations avec le Vietnam et restait prêt à renforcer la coopération dans divers domaines, notamment l’éducation, la formation et la défense.

Photos : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié le rôle du Parlement britannique dans le système politique du Royaume-Uni, ainsi que les contributions positives du président John McFall et des dirigeants parlementaires britanniques aux relations entre les deux pays. Il a souhaité que la Chambre des Lords soutienne l’élargissement de la coopération entre les parlements, les gouvernements et les collectivités locales des deux pays, dans les domaines où le Royaume-Uni possède des atouts tels que la finance, la science et la technologie, l’éducation, la sécurité, la défense et la lutte contre le changement climatique.

Les deux dirigeants ont souligné le rôle important des parlements des deux pays dans la supervision de la mise en œuvre efficace des accords de coopération bilatérale et sont convenus de maintenir des échanges réguliers de délégations, notamment à haut niveau, ainsi que de renforcer la coopération entre les commissions spécialisées et le partage d’expériences dans les activités législatives et de contrôle des politiques publiques...

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a transmis les salutations et l’invitation à se rendre au Vietnam du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président de la Chambre des Lords, John McFall.

VNA/CVN