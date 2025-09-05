Une rentrée scolaire spéciale pour les enfants atteints de cancer

Le matin du 4 septembre, à l’Hôpital d’Oncologie de Hô Chi Minh-Ville, une rentrée scolaire très particulière a eu lieu pour 40 enfants atteints de cancer en traitement. Pas de tambour traditionnel pour annoncer la nouvelle année scolaire, mais une atmosphère pleine de chaleur, d’amour et d’espoir.

Dès les premières heures, l’hymne national et les chants d’accueil ont résonné dans le hall de l’hôpital. Vêtus de leurs nouveaux uniformes, les enfants attendaient avec impatience le début de cette année scolaire si spéciale.

Parmi eux, Lê Anh Thư, 10 ans, atteinte d’un cancer des os, confie : “Il y a deux ans, j’assistais encore à la rentrée dans mon école, mais à cause de la maladie, j’ai dû arrêter pour subir un traitement long. Cette année, je suis heureuse de participer à une rentrée à l’hôpital, d’apprendre à lire, à écrire et à faire des maths avec les professeurs et mes amis.” À ses côtés, Mme Phạm Thị Trinh, mère d’un patient, les larmes aux yeux, ajoute : “Depuis plusieurs jours, les enfants attendent cette rentrée avec impatience. Les voir en uniforme, avec leurs nouveaux cartables, me remplit d’émotion.”

L’histoire de Nguyễn Thành Danh, 9 ans, est tout aussi émouvante. Diagnostiqué avec une tumeur cérébrale dès la fin de la maternelle, il vit à l’hôpital depuis plus de trois ans. "En classe, les professeurs m’apprennent à lire, à écrire, à chanter et à jouer. Grâce à eux, je sais maintenant lire, écrire et faire des calculs", dit Danh avec fierté. Son plus grand rêve : guérir vite pour pouvoir retrouver son école et ses amis comme les autres enfants de son âge.

Selon le Dr Diêp Bao Tuân, directeur de l’hôpital, la classe "Tournesol" a été créée en 2009 en collaboration avec le Fonds "Un avenir radieux" pour les patients atteints de cancer. Elle vise à offrir aux enfants un espace d’apprentissage et de loisirs, afin qu’ils puissent poursuivre leurs études malgré la maladie. Cette année marque la 16ᵉ rentrée organisée chaque début septembre. “Nous voulons non seulement leur donner les meilleurs soins médicaux, mais aussi préserver leur enfance et leur droit à l’éducation”, souligne le Dr Tuấn.

Đinh Thi Kim Phân, enseignante et fondatrice de la classe depuis 16 ans, explique: “Les enfants étant malades, nous équilibrons les leçons entre apprentissage et divertissement. Nous leur apprenons à lire, à écrire, mais aussi à sourire et à garder espoir.” Ce petit coin de l’hôpital est ainsi devenu un havre de joie et d’optimisme pour ces petits guerriers affrontant la maladie.

Alors que tout le pays célèbre la rentrée des classes, à l’Hôpital d’Oncologie de Hô Chi Minh-Ville, cette rentrée spéciale apporte rêves, espoirs et courage aux enfants. Pour eux, c’est bien plus qu’un simple début d’année scolaire : c’est une promesse de vie, de guérison et d’avenir meilleur.

Texte et photos : Quang Châu/CVN