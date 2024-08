Une rencontre en l'honneur des experts soviétiques, amis fidèles du Vietnam

L'ambassade du Vietnam en Russie a organisé le 5 août une rencontre en l'honneur des experts soviétiques, dont des experts militaires en Russie, qui avaient soutenu et accompagné les forces aériennes et de défense aérienne vietnamiennes dans leurs premiers jours.

Le 5 août 1964, les jeunes forces de défense aérienne et navales vietnamiennes ont remporté une victoire marquée dans la guerre de résistance contre les impérialistes américains, en abattant pour la première fois huit avions et en capturant un pilote américain, les experts militaires soviétiques ayant apporté une grande contribution.

La rencontre a réuni des représentants du ministère russe des Affaires étrangères, du Fonds soviétique pour la paix et de plusieurs associations vietnamiennes en Russie.

Les participants ont observé une minute de silence à la mémoire du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, qui avait joué un rôle crucial dans la promotion des relations entre le Vietnam et la Russie.

Dans son discours, l'ambassadeur Dang Minh Khôi a affirmé que le peuple vietnamien était profondément reconnaissant envers les experts soviétiques pour leurs aides impartiales et efficaces au Vietnam pendant sa lutte pour l'indépendance et la construction nationales, affirmant que des milliers d'experts soviétiques avaient soutenu l'armée et le peuple vietnamiens jusqu'à la victoire finale, ainsi qu'en temps de paix.

Il a souligné l'amitié et la confiance croissantes entre le Vietnam et la Russie, affirmant que malgré les défis, elles continuaient de prospérer dans tous les domaines de coopération, à la hauteur du partenariat stratégique intégral.

Ces relations entrent dans une nouvelle phase de développement après la visite d'État au Vietnam du président russe Vladimir Poutine en juin dernier, a-t-il souligné.

Lors de la rencontre, Nikolai Kolesnik, président de l'Association des anciens combattants russes ayant travaillé au Vietnam, a rappelé les difficultés et les défis pendant la guerre et s'est réjoui du développement remarquable du Vietnam.

L'ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné que la sensibilisation de la jeune génération à l'importance de l'amitié Vietnam - Russie et aux valeurs de la solidarité internationale était une tâche partagée par les deux pays.

