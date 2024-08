60 ans de l'incident du golfe du Tonkin

La plupart des politiciens américains admettent que la guerre du Vietnam fut une erreur

Andrew Wells-Dang a mentionné le célèbre militant afro-américain Martin Luther King lorsqu'il s'est prononcé contre la guerre d'agression de l'administration américaine au Vietnam. Martin Luther King a déclaré : "Nous devons admettre que nous nous sommes trompés dès le début avec notre aventure au Vietnam, que nous avons endommagé la vie du peuple vietnamien. Pour expier ces erreurs, nous devons mettre fin à cette guerre tragique..."

De toute évidence, l’escalade de la guerre par l'administration américaine à travers l’incident du golfe du Tonkin au début d’août 1964 s’est heurtée à l’opposition de l’opinion publique internationale, qui a rapidement signalé le développement d’un contre-mouvement aux États-Unis et dans le monde, a déclaré Andrew Wells-Dang à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le Dr. Andrew Well-Dang a estimé que c’était là la plus grande leçon des années 1960. Martin Luther King était célèbre en tant que leader de la lutte pour les droits de l'homme et lauréat du prix Nobel de la paix, mais lorsqu'il s'est prononcé contre la guerre américaine au Vietnam, cela a suscité une controverse. Certains Américains estimaient qu’il devait se concentrer sur la lutte pour les droits de l’homme et la liberté des Noirs américains, et ne pas s’impliquer dans les affaires étrangères. Cependant, Martin Luther King pensait que la guerre du Vietnam et le mouvement des droits civiques étaient liés.

Andrew Well-Dang a souligné que Martin Luther King avait eu raison de s’exprimer contre la guerre. Premièrement, de nombreux Afro-Américains ont été envoyés au Vietnam pour combattre dans une guerre qu’ils ne voulaient pas déclencher et qu’ils n’avaient pas soutenue. Deuxièmement, comme l’a écrit Martin Luther King, "l’injustice, où qu’elle soit, constitue une menace pour la justice partout".

Andrew Wells-Dang a déclaré que le temps avait prouvé que Martin Luther King avait raison. Aujourd’hui, la plupart des hommes politiques américains s’accordent sur le fait que l'entrée en guerre des États-Unis contre le Vietnam fut une erreur.

VNA/CVN