Ordre et Médaille de l'amitié à des membres de l’Association d’amitié Russie - Vietnam

L’ambassade du Vietnam à Moscou a organisé le 23 mai une cérémonie de remise de l'Ordre et de la Médaille de l'amitié à des membres de l’Association d’amitié Russie - Vietnam qui ont eu des contributions remarquables à l’intensification de la solidarité, de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

Photo : Duy Trinh/VNA/CVN

L’ambassadeur vietnamien en Russie, Dang Minh Khôi, et le président de l’Union des organisation d’amitié du Vietnam, Phan Anh Son, ont remis l'Ordre de l'amitié à deux vice-présidents de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, Regina Bundarina et Vladimir Ruvimov, et la Médaille de l'amitié à quatre membres du Comité exécutif de l’association russe.

Photo : Duy Trinh/VNA/CVN

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens reconnaissent toujours les aides accordées par l’État et le peuple soviétiques et russes au Vietnam dans sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale et dans son processus actuel d’édification et de défense nationales, a déclaré le président de l’Union des organisation d’amitié du Vietnam, Phan Anh Son, lors de la cérémonie.

VNA/CVN