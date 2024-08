Un haut dirigeant du Parti en visite de travail aux États-Unis

Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis du 31 juillet au 4 août, Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président du Conseil théorique central et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a rencontré des hauts officiels de l’administration américaine et des experts du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), du Fonds Heritage…