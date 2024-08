Les dirigeants du Venezuela et du Nicaragua félicitent le chef du Parti Tô Lâm

>> Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance de la solidarité et de l’unité

>> Félicitations du dirigeant chinois Xi Jinping au dirigeant vietnamien Tô Lâm

>> Des médias étrangers parlent de l’élection du Tô Lâm au poste de SG du CC du PCV

>> Le dirigeant cubain félicite le SG du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm

>> Le leader du PCV trace la voie pour un Parti fort et un Vietnam prospère

>> Le président russe félicite le nouveau secrétaire général du PCV du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans un message posté sur le réseau social X, le président vénézuélien Nicolas Maduro s’est déclaré convaincu que le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm poursuivra l'héritage du défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, en affrontant fermement les grands défis de l'avenir, pour le bonheur du peuple vietnamien.

Le même jour, le gouvernement nicaraguayen a également adressé ses vœux au secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, affirmant sa volonté de renforcer les relations traditionnelles avec le Vietnam, pour un monde de paix, de solidarité, d’amitié, ouvrant à l'humanité une voie commune de coopération sur la base du respect mutuel et de la solidarité.

Dans une déclaration signée par le président nicaraguayen Daniel Ortega et la vice-présidente Rosario Murillo, le Front sandiniste de libération nationale, force d'avant-garde de la révolution populaire sandiniste, a déclaré être lié par ses idéaux et ses valeurs aux communistes vietnamiens, et au camarade Tô Lâm, chef de l'État, du peuple et du glorieux Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le Nicaragua a exprimé son admiration pour le PCV et a souhaité beaucoup de succès au secrétaire général du Parti et président Tô Lâm et au peuple vietnamien.

De nombreuses agences de presse de la région latino-américaine ont publié des informations sur les résultats de l'élection du secrétaire général du PCV et sur le travail du personnel lors d’une réunion du XIIIe Comité central du PCV, soulignant la détermination du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm à perpétuer l'héritage du défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, en protégeant les intérêts nationaux, l'unité, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriales de la Patrie.

VNA/CVN