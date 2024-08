Le ministère de la Police promeut sa coopération avec le FBI

Le vice-ministre Trân Quôc To et une délégation du ministère de la Police du Vietnam ont discuté le 3 août, à l'Académie du FBI, à Quantico, dans l’État de Virginie, des questions de la formation avec Jacqueline Maguire, directrice adjointe du Bureau fédéral d'enquête (FBI) des États-Unis.

Trân Quôc To s’est déclaré réjoui de constater que les deux parties ont mis en œuvre efficacement une coopération dans la lutte contre la criminalité, l'application des lois et la garantie de la sécurité et de l'ordre dans chaque pays, en particulier après que les deux parties ont signé un protocole d'accord sur coopération dans la prévention de la criminalité transnationale en 2019.

Depuis 2019, le ministère de la Police du Vietnam a coordonné l'exécution de plus de 300 demandes d'échange d'informations criminelles du FBI liées à des enquêtes, soutenant les enquêtes, les poursuites et les procès de criminels. Rien qu'en 2023, le ministère vietnamien de la Police a remis cinq sujets recherchés aux forces de l'ordre américaines. Depuis 2021, le ministère vietnamien de la Police a également contribué au traitement de 17 demandes de gel de comptes du FBI, estimés à plus de 600.000 dollars...

Concernant la coopération en matière de formation, le vice-ministre Trân Quôc To a hautement apprécié la bonne volonté du FBI dans le soutien au renforcement des capacités des agents chargés de l'application des lois du ministère de la Police, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique pour organiser de nombreuses conférences sur la prévention de la cybercriminalité et le blanchiment d'argent et d'autres crimes transnationaux.

Afin de continuer à améliorer l'efficacité de la coopération entre le FBI et le ministère vietnamien de la Police, le vice-ministre Trân Quôc To a proposé aux deux parties de continuer à mettre en œuvre efficacement le protocole d'accord sur la coopération dans la prévention de la criminalité transnationale, au FBI de fournir un soutien adéquat à la partie vietnamienne pour les demandes de vérification afin de servir l'enquête et la clarification des crimes vietnamiens….

Concernant la coopération dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités avec l'Académie du FBI, le vice-ministre Trân Quôc To a proposé au FBI de continuer à offrir des bourses, des programmes de formation et de perfectionnement aux officiers du ministère vietnamien de la Police aux Etats-Unis, d’échanger des expertises, des expériences.

Le vice-ministre souhaite que le FBI soutienne et finance des équipements modernes, des transferts de technologie et des solutions spécialisées pour servir efficacement la lutte contre la criminalité au Vietnam.

Les deux parties encourageront la signature rapide de l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale, de l'Accord d'extradition et de l'Accord sur le transfèrement des personnes condamnées. Le ministère vietnamien de la Police et le FBI multiplieront les échanges de délégations à tous les niveaux pour échanger et partager des informations sur des questions d'intérêt commun.

Le vice-ministre Trân Quôc To a félicité le FBI à l'occasion du 116e anniversaire de sa fondation (26 juillet 1908 - 2024), espérant que le FBI continuera à être un partenaire actif du ministère vietnamien de la Police du Vietnam dans la coordination pour maintenir la sécurité et la sûreté au profit des peuples des deux pays, contribuant ainsi à promouvoir les relations bilatérales.

