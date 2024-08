Renforcement de la coopération parlementaire entre le Vietnam, l'Argentine et le Chili

Une délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne (AN) conduite par Vu Hông Thanh, membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent de l'AN et président de la Commission des affaires économiques de l'AN, a effectué une visite en Argentine et au Chili du 29 juillet au 4 août.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail avec la délégation de l'AN vietnamienne, Luciana Termine, présidente de la Commission des affaires étrangères et de la coopération internationale de la Chambre des représentants argentine, a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens après le récent décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

En ce qui concerne les relations entre l'Argentine et le Vietnam, Luciana Termine a souligné la coopération parlementaire bilatérale de plus en plus profonde lors des forums bilatéraux, ainsi que dans le cadre des forums interparlementaires internationaux.

Vu Hông Thanh a salué l'amitié et la coopération multiforme entre les deux parties au cours de ces 50 dernières années, ainsi que l'établissement du Partenariat intégral en 2010 et a exprimé le souhait de renforcer davantage les liens interparlementaires.

Le responsable vietnamien a souligné que l'Argentine était l'un des partenaires économiques les plus importants du pays en Amérique latine et a proposé d'accélérer les négociations sur un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le bloc du Marché commun de l'Amérique du Sud (MERCOSUR). Elle a

affirmé que les deux parties disposaient toujours d'un énorme potentiel pour élargir la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, les échanges culturels, l'éducation, les sports et les échanges footballistiques et a proposé l'ouverture d'un vol direct entre les deux pays pour stimuler les investissements, le commerce et le tourisme.

À cette occasion, le Congrès national argentin a lancé le groupe d'amitié parlementaire Argentine - Vietnam, présidé par le député Santiago Pauli. Lors de la cérémonie de lancement, l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a déclaré que ces cinq dernières décennies, les liens bilatéraux n'ont cessé de se développer et de s'étendre dans de nombreux domaines, à travers tous les canaux comme Parti, État, Assemblée nationale, échanges entre les peuples.

De son côté, Santiago Pauli s'est engagé à contribuer à l'approfondissement des relations de coopération avec le Vietnam, partenaire commercial de premier rang de l'Argentine, avec un chiffre d'affaires commercial de près de 3,5 milliards de dollars américains en 2023. Il a exprimé le souhait d'établir dans un avenir proche un partenariat stratégique entre les deux pays dans les domaines de l'industrie et de l'agriculture.

Pendant son séjour en Argentine, la délégation de l'AN vietnamienne est allée déposer des gerbes de fleurs au Monument Hô Chi Minh, à Buenos Aires, et visité quelques modèles commerciaux dans la province éponyme.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, lors de sa tournée au Chili, la délégation vietnamienne avait eu des séances de travail avec Karol Cariola, président de la Chambre des députés du Chili et d'autres dirigeants parlementaires chiliens.

Lors des rencontres, Karol Cariola avait exprimé ses condoléances et ses plus profondes sympathies au gouvernement et au peuple vietnamiens suite au décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong. Les deux parties avaient convenu de continuer à promouvoir la coopération, l'échange de délégations et le partages d'expériences dans les activités parlementaires, en particulier en coordonnant pour la création d'un cadre juridique pour les activités d’investissement et de commerce.

Elles ont décidé de continuer de renforcer le rôle de l'organe législatif dans le processus de promotion des relations bilatérales et de collaborer étroitement dans les forums parlementaires multilatéraux.

Durant son séjour au Chili, la délégation vietnamienne est allée également déposer une gerbe de fleurs au parc Hô Chi Minh dans l’arrondissement de Cerro Navia de la ville de Santiago.

VNA/CVN