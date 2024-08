L'Indonésie donne la priorité à la stimulation des exportations

Le directeur des actions de quarantaine des poissons de l'agence, Wahyu Widodo, a déclaré le 23 août que le gouvernement indonésien avait lancé le Merdeka Ekspor (Exportation indépendante) dans le but de rétablir les conditions économiques du pays. Wahyu Widodo a déclaré que le programme est une stratégie véritablement pertinente. Dans un monde de plus en plus globalisé, l'exportation n'est plus une option, car il est devenu une nécessité absolue pour l'Indonésie d'assurer la durabilité de son économie. Wahyu Widodo a expliqué que le programme national témoigne de l'engagement du gouvernement à accroître les exportations dans le but de renforcer la compétitivité des produits indonésiens sur les marchés internationaux. Il a ajouté que l'Indonésie vise également à assurer la cohérence de la qualité des produits tout en garantissant un approvisionnement adéquat. La mise en œuvre optimale du programme Merdeka Ekspor entraînera des avantages économiques directs pour les districts, les provinces et les villes de tout le pays.

VNA/CVN