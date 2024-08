Le Jour de l’indépendance de l’Indonésie célébré à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le président de l’HUFO, Mai Ba Hùng, a déclaré que partageant des similitudes dans leurs luttes pour l’indépendance, le Vietnam et l’Indonésie ont établi des relations diplomatiques en 1955. Depuis lors, leur coopération multiforme s’est de plus en plus consolidée, Hô Chi Minh-Ville étant le lieu d’un large éventail d’activités bilatérales dans les secteurs de l’économie, de la culture, des sports, de l’éducation et de la diplomatie populaire.

Il a déclaré apprécier la participation et le soutien du consulat général d’Indonésie, de l’association des entreprises et de la communauté des expatriés de la ville concernant leurs projets communs avec l’HUFO et leur contribution au renforcement des bonnes relations entre les deux pays.

Le responsable a exprimé son espoir que les deux parties intensifieraient les échanges entre leurs peuples par le biais d’activités culturelles, sportives, éducatives et touristiques, au service d’une meilleure compréhension mutuelle et d’une collaboration élargie.

Le consul général indonésien Agustaviano Sofjan a affirmé que les résultats positifs des 69 années de relations bilatérales entre les deux pays servent de base solide à une coopération encore plus étroite à l’avenir, favorisant un développement prospère pour les deux pays.

Le Vietnam et l’Indonésie s’efforcent ensemble de remplir leur engagement de coopération et de soutien mutuel pour le développement de l’autre, au service du bien de leurs peuples et contribuant au progrès global de la région, a souligné le diplomate.

En plus de la coopération éducative, la diplomatie interpersonnelle, les échanges culturels et l’introduction de leur cuisine traditionnelle joueront un rôle positif dans le renforcement et l’amélioration de leur amitié et de leur solidarité, a-t-il suggéré.

Au sein de l’ASEAN, l’Indonésie est le 3e partenaire commercial du Vietnam qui est son 4e partenaire commercial. Le commerce bilatéral a atteint plus de 12 milliards d'USD en 2023 et devrait s’élever à 15 milliards d'USD avant 2028. Jusqu’au 20 décembre 2023, l’Indonésie dénombrait 122 projets totalisant 651,43 millions d'USD au Vietnam, se classant 30e sur 144 investisseurs étrangers au Vietnam.

VNA/CVN