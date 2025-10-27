La visite du chef du Parti au Royaume-Uni, jalon historique et de grande importance

À l’invitation du Premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Keir Starmer, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, effectuera une visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du 28 au 30 octobre 2025.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur britannique à Hanoï, Iain Frew, a souligné que cette visite marquait un tournant historique dans les relations bilatérales, étant la première d’un secrétaire général du PCV au Royaume-Uni depuis 13 ans.

Selon lui, le point culminant de cette visite sera le dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants des deux pays. Maintenir la confiance et le dialogue au plus haut niveau aidera les deux pays à promouvoir leurs intérêts communs, du libre-échange à la sécurité mondiale, en passant par la réponse aux défis internationaux dans un contexte d'instabilité mondiale, a-t-il précisé.

L’ambassadeur a exprimé l’espoir que la visite donnera un nouvel élan à la coopération bilatérale dans plusieurs domaines : économie et technologie, notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies émergentes ; finance, avec la coopération britannique dans le développement des centres financiers à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang ; éducation et formation, afin d’équiper les jeunes Vietnamiens des compétences nécessaires à l’économie future ; et transition verte, à travers la coopération énergétique et la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Il a rappelé que la visite se déroule à l’occasion du 15e anniversaire du Partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, marqué par des avancées notables dans le commerce, l’éducation, la finance, la sécurité, la défense et le climat. Le commerce bilatéral a presque triplé en dix ans, atteignant plus de neuf milliards de livres sterling par an. Plus de 75 000 étudiants vietnamiens ont étudié au Royaume-Uni au cours des quinze dernières années, créant des passerelles humaines et culturelles solides entre les deux nations.

L’ambassadeur a également salué les progrès économiques impressionnants du Vietnam, passé en trois décennies du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire. Il a estimé que, grâce à une population jeune et bien éduquée, une situation géostratégique favorable, un secteur manufacturier développé et une intégration profonde dans la chaîne d’approvisionnement mondiale ainsi qu’un vaste réseau d’accords de libre-échange, le Vietnam est bien placé pour poursuivre son ascension, notamment en s’appuyant sur l’innovation et le secteur privé comme moteurs de croissance.

Le diplomate s’est dit convaincu qu’avec des partenaires comme le Royaume-Uni, en saisissant les opportunités et en surmontant les défis mondiaux, le Vietnam est pleinement capable de continuer à réussir et de réaliser ses grandes aspirations et son potentiel dans cette nouvelle étape de développement.

