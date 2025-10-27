Le Vietnam contribue au renforcement du rôle central de l’ASEAN

Depuis son adhésion à l’ASEAN en 1995, le Vietnam a contribué au développement idéologique et à l’élargissement de l’inclusivité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a déclaré Enzo Sim Hong Jun, chercheur en histoire et défense de l’Asie du Sud-Est.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Malaisie, l’expert a déclaré que, depuis près de trois décennies, le Vietnam contribue activement au maintien et au renforcement des valeurs et principes fondamentaux de l’ASEAN.

Grâce à sa position stratégique et à ses atouts exceptionnels en matière d’économie, de ressources humaines, de commerce maritime et de défense, le Vietnam exploite ces atouts pour accroître son influence et consolider la position mondiale de l’ASEAN, a-t-il poursuivi.

Le chercheur a souligné le rôle indispensable du Vietnam dans la mise en œuvre des initiatives de connectivité régionale, notamment dans les domaines de l’énergie et du commerce.

En matière de sécurité énergétique, le Vietnam est l’un des pays les plus importants et essentiels à la réussite de l’ambitieux projet de Réseau électrique de l’ASEAN (APG), conçu pour connecter les réseaux électriques des dix pays membres afin de renforcer la sécurité énergétique, de faciliter l’intégration des énergies renouvelables et de promouvoir la croissance économique, a-t-il indiqué.

Concernant le développement des infrastructures, selon le chercheur, la priorité accordée par le Vietnam à la construction des fondations nécessaires à l’APG témoigne de sa ferme détermination à contribuer au succès de l’initiative, renforçant ainsi le rôle central de l’ASEAN en réduisant sa dépendance aux sources d’énergie extérieures.

Sur le plan commercial, la situation géographique stratégique du Vietnam sur la péninsule indochinoise lui permet de jouer un rôle clé dans la connexion de la Chine à l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. De plus, la connexion terrestre entre le Vietnam et la Chine, reflétée par les accords sur la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Kunming, en Chine, au Vietnam, démontre l’importance du pays dans la promotion du commerce et de la circulation des marchandises dans la région, a-t-il noté.

Le Vietnam contribue également de manière significative à la croissance économique régionale en attirant le commerce et les investissements. Le chercheur malaisien a estimé que le Vietnam devrait maintenir sa position actuelle de coopération avec le plus grand nombre possible de partenaires internationaux, des pays en développement membres et non membres de l’ASEAN aux puissances économiques.

Le renforcement des liens du Vietnam avec des blocs tels que les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s’inscrit également dans la volonté de l’ASEAN de consolider ses partenariats économiques avec diverses régions, notamment l’Afrique et l’Amérique du Sud, a-t-il souligné.

Selon Enzo, ce pays d’Asie du Sud-Est a fait preuve d’une stratégie diplomatique et de défense "exemplaire" qui a contribué au maintien de la paix et de la stabilité régionales, fondée sur l’autonomie stratégique et un dialogue constructif.

Le Vietnam a joué un rôle majeur dans la préservation de la stabilité régionale, respectant son principe de ne dépendre d’aucune grande puissance pour protéger sa souveraineté, notamment en Mer Orientale. Plutôt que de recourir à la confrontation militaire, le Vietnam a opté pour une double approche lui permettant de défendre ses intérêts sans provoquer de réactions inutiles. Dans ce contexte, le Vietnam est un acteur clé de l’ASEAN dans la préservation de la paix et de la stabilité en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

Il a estimé que l’expérience du Vietnam est un exemple parfait de la manière dont un pays a réussi sa transformation économique, devenant l’une des économies à la croissance la plus rapide au sein de l’ASEAN et contribuant activement à l’intégration régionale.

Cette expérience permettra au Vietnam d’offrir des conseils et un soutien précieux au Timor-Leste en matière de réduction de la pauvreté et de développement économique lorsqu’il deviendra son onzième membre de l’ASEAN, a-t-il conclu.

