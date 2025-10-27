Contribution des jeunes au projet de documents du XIVe Congrès du Parti

La voix responsable de la jeunesse

Des jeunes du pays participent activement à la consultation sur le projet de documents du XIV e Congrès national du Parti, exprimant leur confiance, leur sens de responsabilité et leur désir de contribuer à l’édification du Parti et au développement national.

>> Un rapport en rédaction sur les performances du Comité central du Parti du XIIIe mandat

>> Les projets de documents du XIVe Congrès du Parti : une boussole pour l’avenir du Vietnam

Photo : BM/CVN

Le Docteur Nguyên Viêt Hai de la Faculté de médecine de Hanoï estime que le projet considère désormais la science et la technologie non plus comme un simple pilier du développement, mais comme une percée stratégique, aux côtés de la réforme institutionnelle et du développement des ressources humaines.

Il propose de reconnaître la science et la technologie comme "énergie fondamentale" du pays, de considérer le savoir et les données comme un bien national et de construire une économie fondée sur la connaissance et les données numériques.

Il recommande également de créer des mécanismes reliant la recherche au marché, de fonder des centres de transfert technologique et des pôles bio-médicaux innovants.

Il souligne la nécessité de lier transition numérique et transition verte, en encourageant les entreprises à développer les énergies propres et l’hôpital intelligent.

Enfin, il appelle à la création d’un Fonds national pour les jeunes talents scientifiques, permettant aux chercheurs de mener des projets indépendants et d’accéder à des financements à risque.

Le capitaine Truong Quang Thiên de la Ve Région militaire salue l’orientation claire du projet visant à bâtir une armée moderne, tout en soulignant la nécessité d’un calendrier adapté à la situation économique, sociale et sécuritaire du pays.

L’actrice Nguyên Thi Minh Thu du Théâtre national du Vietnam apprécie que le projet reconnaisse la culture et les arts comme fondements spirituels de la société et forces motrices du développement durable.

Elle souhaite rapprocher le théâtre du public, notamment des jeunes, grâce au numérique et à des spectacles itinérants.

Elle appelle également à un meilleur soutien matériel et moral aux artistes et à la formation de jeunes talents, afin qu’ils puissent créer et s’engager durablement au service de la culture nationale.

VNA/CVN