La gouverneure générale d'Australie accueille le plus haut dirigeant vietnamien

La gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, a présidé, le matin du 11 août à Government House, à Canberra, la cérémonie d’accueil en l’honneur du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de la délégation vietnamienne de haut rang, en visite d’État en Australie du 9 au 12 août.

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Photo : VNA/CVN

À l’arrivée du cortège à Government House, la gouverneure générale Sam Mostyn a chaleureusement accueilli le secrétaire général et président Tô Lâm, tandis qu’une salve de 21 coups de canon retentissait en son honneur.

À l’issue de la cérémonie d’accueil, le dirigeant Tô Lâm a eu une entrevue avec la gouverneure générale Sam Mostyn et s’est entretenu avec le Premier ministre australien Anthony Albanese. Il a également assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération et rencontré la presse. Il a également rencontré le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants d’Australie.

Le Vietnam et l’Australie ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 26 février 1973. Depuis lors, les deux pays ont construit une relation solide et durable, fondée sur des intérêts de plus en plus diversifiés et croissants. Le Vietnam est aujourd’hui considéré comme l’un des partenaires bilatéraux les plus importants de l’Australie.

Les relations Vietnam - Australie connaissent actuellement leur phase de développement la plus dynamique depuis l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement demeure l’un des principaux piliers des relations bilatérales. L’Australie est actuellement le septième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam s’affirme comme un partenaire commercial dynamique de l’Australie en Asie du Sud-Est.

Au cours des six premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 8,1 milliards de dollars, en hausse de près de 22% sur un an. Les exportations vietnamiennes vers l’Australie ont atteint 3,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 25%, dépassant la croissance moyenne des exportations du Vietnam. L’Australie figure également parmi les dix principaux partenaires du Vietnam dans les domaines du commerce, du tourisme et de l’aide publique au développement (APD).

Parallèlement, la coopération en matière de défense et de sécurité s’est approfondie sur la base de la confiance et du respect mutuels. La science, la technologie et l’éducation s’affirment comme de nouveaux moteurs du développement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

La visite d’État du dirigeant Tô Lâm en Australie constitue une étape importante ouvrant une nouvelle phase de développement des relations bilatérales. Elle témoigne également de la vision stratégique et de la détermination des dirigeants des deux pays à construire des relations Vietnam - Australie toujours plus efficaces, sur la base de la confiance, du respect mutuel et des avantages mutuels.

Cette visite contribue également à concrétiser la politique étrangère adoptée lors du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, notamment la politique visant à approfondir les relations avec les partenaires stratégiques globaux et à les rendre plus substantielles, efficaces et durables.

VNA/CVN