Une Hanoïenne arrêtée pour des accusations contre l'État

La Police de Hanoï a arrêté et engagé des poursuites judiciaires contre Dâu Thi Tâm, une résidente de 45 ans de l’arrondissement de Hoàng Mai, pour abus présumé des libertés démocratiques nuisant aux intérêts de l'État, en vertu de l'article 331 du Code pénal.

>> Hà Tinh : un homme condamné à 6 ans de prison pour ses actes contre l'État

>> Un homme condamné à six ans de prison pour propagande contre l'État

>> Un homme à Lâm Dông condamné à huit ans de prison pour propagande contre l'État

>> Un homme condamné à 12 ans de prison pour propagande contre l'État

Au cours de l’enquête, les autorités ont découvert que Dâu Thi Tâm avait fréquemment utilisé ses comptes TikTok et Facebook pour diffuser des vidéos contenant de fausses informations sur les pratiques médicales dans différents hôpitaux de Hanoï. Elle a également été accusée de calomnie et de diffamation à l’encontre des autorités publiques et de dirigeants à plusieurs niveaux.

Plus récemment, à la suite de la publication du décret 168/2024 du gouvernement qui prévoit de nouvelles sanctions pour les infractions au code de la route, elle aurait partagé des vidéos fabriquées visant à semer la confusion et incitant à l’opposition au décret.

En réponse, la Police de Hanoï, en collaboration avec les autorités compétentes, a mené des investigations approfondies. L’Agence de sécurité des enquêtes du ministère de la Police travaille actuellement à collecter des preuves supplémentaires pour décider des mesures judiciaires appropriées contre elle.

Dans une affaire connexe, le 16 janvier, la police de l’arrondissement de Hoàng Mai a infligé une amende administrative de 7,5 millions de dôngs à Dang Hoàng Hà, un habitant né en 1973 dans la zone de Bac Linh Dam. Celui-ci avait utilisé son compte Facebook personnel pour partager des contenus trompeurs et des commentaires incendiaires sur le décret 168, incitant à des manifestations publiques. Dang Hoàng Hà a reconnu ses infractions, et les autorités ont confisqué les documents en question.

La Police de Hanoï appelle le public à faire preuve de prudence en consommant ou partageant des informations en ligne, en insistant sur l'importance de se référer uniquement aux sources officielles pour obtenir des informations fiables.

VNA/CVN