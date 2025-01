Le Comité central du Parti se réunit

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que le Comité central discuterait et donnerait son avis sur cinq sujets importants : résumé de la Résolution 18 du Comité central sur le renouvellement et la rationalisation de l'appareil du système politique pour un fonctionnement efficace et efficient ; le projet sur l’objectif d’une croissance du PIB de 8% ou plus en 2025 et une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030 ; le travail du personnel sous l’autorité centrale ; rapport sur l’examen de la direction et de l’administration du Bureau Politique et du Secrétariat en 2024 ; rapport sur les travaux de contrôle et de supervision en 2024 et programme de contrôle et de supervision en 2025.

Selon le leader du Parti, la Résolution 18 est le contenu le plus important de ce plénum.

En seulement deux mois, le Politburo et le Secrétariat ont publié 21 conclusions et décisions, et le Comité central de pilotage chargé de résumer la Résolution 18 a également publié 39 documents guidant l'organisation et la mise en œuvre des activités connexes, a-t-il ajouté.

Tô Lâm a souligné que les unités du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des organisations politiques et sociales ont pris l'initiative de donner l'exemple en mettant en œuvre d'urgence des révisions, en perfectionnant les fonctions et les tâches et en réorganisant les points focaux internes. Le gouvernement a rapidement mis en place des politiques visant à garantir les droits et les intérêts des cadres, des membres du Parti, des fonctionnaires, des employés du secteur public et des travailleurs. Les localités ont déployé de manière active et proactive la recherche et la proposition des plans pour rationaliser, fusionner des agences, conformément aux directives du ressort central.

Le secrétaire général du Parti a précisé qu’il s'agissait de questions particulièrement importantes et révolutionnaires, tout en suggérant que le Comité central du Parti se concentrait sur la discussion, l'évaluation et l'émission d'avis pour créer un consensus et une détermination dans la mise en œuvre ; donnerait des avis sur la poursuite de la rationalisation de l'appareil associée à la restructuration du personnel pour assurer un fonctionnement efficace et efficient, répondant aux exigences de développement du pays dans le futur.

En ce qui concerne les questions socio-économiques, le secrétaire général a souligné qu'après le 10e Plénum, le Bureau politique a dirigé de nombreux contenus importants pour établir une base au service du développement national dans une nouvelle ère. Cela inclut notamment le renouvellement des approches dans l'élaboration des textes juridiques, le perfectionnement des institutions, la décentralisation et la délégation de pouvoirs, associés à la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, performante et efficace.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a souligné que c’était sur cette base que nous pourrions fixer des objectifs de développement plus ambitieux, notamment une croissance du PIB d’au moins 8% en 2025, créant ainsi une impulsion pour une croissance à deux chiffres continue pendant la période 2026-2030. Sans efforts afin d’atteindre ces objectifs, il est fort probable que le pays ne parviendrait pas à réaliser les objectifs fixés pour la période 2021-2025, ni à sortir du piège du revenu intermédiaire. De plus, il ne pourrait pas atteindre les deux objectifs : devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, comme fixé par le XIIIe Congrès national du Parti.

Le secrétaire général a proposé que le Comité central se concentre sur la discussion et donne son avis sur ces questions, en particulier sur les solutions visant à lever les obstacles, à libérer les ressources, à saisir les opportunités et à exploiter au maximum le potentiel et les avantages disponibles pour assurer un développement rapide et durable du pays. Cela contribuera à atteindre les objectifs fixés pour 2025 ainsi que pour toute la période 2026-2030.

En ce qui concerne le travail du personnel, Tô Lâm a précisé que le Bureau politique soumettrait au Comité central des options concernant la Commission de contrôle centrale, les membres du Politburo et du Secrétariat, ainsi que des plans pour la nomination et l’affectation des cadres dans les organes réorganisés. Objectif: perfectionner progressivement et renforcer le pouvoir de direction du Parti, garantissant que les organes du système politique fonctionnent de manière efficace et efficiente, répondant aux exigences très élevées du développement national dans la nouvelle ère. Ces efforts constituent une base importante pour le travail du personnel en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Concernant l'évaluation et l'examen de la direction et de la gestion du Bureau politique et du Secrétariat en 2024, les travaux de contrôle et de supervision de 2024 et plan pour 2025, le secrétaire général a proposé que le Comité central donne ses avis, notamment concernant les points insuffisants, les lacunes, les aspects nécessitant des corrections, des ajustements et ceux qui devraient être mis en œuvre.

En conclusion, le secrétaire général a invité les délégués à faire preuve d'un sens de responsabilité élevé pour contribuer activement aux discussions sur les sujets afin que la réunion atteigne les objectifs et les exigences fixés.

VNA/CVN