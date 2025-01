Saisir les opportunités, surmonter les défis, entrer dans une nouvelle ère de la nation

À l’approche du Têt traditionnel 2025, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Vu, a écrit un article qui souligne qu’en 2025, sous la direction absolue et globale du Parti, le Vietnam doit continuer à mettre en œuvre avec persistance sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures ; être prêt à affronter les situations complexes de la situation mondiale.

En 2024, la situation mondiale a connu de profonds changements, avec des défis et des opportunités étroitement liés. Dans le contexte de la formation d'une situation multipolaire et multicentrique, de la concurrence stratégique entre les grandes puissances, de la multiplication des points chauds et des conflits, et de l'évolution continue des tensions sur les questions de sécurité non traditionnelles, la situation mondiale devient complexe. Cependant, la paix, la coopération et le développement restent les objectifs communs vers lesquels tendent la plupart des pays et des peuples.

Il s’agit d’une base solide permettant au Vietnam de saisir l’opportunité d’entrer dans l’ère d’essor national.

Dans cet article, le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu a indiqué certains faits marquants de la situation mondiale en 2024 comme l’environnement de sécurité international évolue rapidement, ce qui entraîne de grands risques ; la situation intérieure de nombreux pays a radicalement changé ; les mécanismes multilatéraux peinent encore à affirmer leur rôle dans les questions internationales ; les problèmes mondiaux sont plus complexes et inhabituellement imbriqués ; dans le même temps, la croissance et le vieillissement de la population mondiale modifient l’équilibre mondial des pouvoirs, entraînant des migrations internationales et réduisant les ressources consacrées à la sécurité et au développement.

En 2025, selon lui, le monde sera confronté à de nouvelles évolutions telles que la concurrence stratégique entre les grandes puissances pourrait entrer dans une phase plus intense et plus globale ; certains anciens foyers de tensions apaisent les tensions tandis que de nouveaux foyers peuvent surgir ; l’économie mondiale maintiendra sa dynamique de croissance mais sera confrontée à de nombreuses difficultés et défis ; la 4e révolution industrielle apportera des réalisations remarquables lorsque les réalisations dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la transformation numérique, la transformation énergétique, l’informatique quantique, les soins de santé et la technologie spatiale… s'entremêlent ; la région Asie-Pacifique continue d’être le centre de croissance mondial, abritant bon nombre des plus grandes économies et affichant les taux de croissance les plus élevés.

Quant à lui, le Vietnam présente à la fois des avantages et des défis. Le vice-ministre permanent des AE estime que le Vietnam doit continuer à mettre en œuvre avec persistance sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures ; être prêt à affronter les situations complexes de la situation mondiale.

S’appuyer sur les mécanismes multilatéraux

Le Vietnam doit améliorer sa capacité de production nationale et diversifier ses marchés d’exportation ; prendre des mesures drastiques pour attirer les investissements dans les industries technologiques stratégiques et progresser vers l’autonomie technologique nationale.

Le Vietnam doit également continuer à s’appuyer sur les mécanismes multilatéraux pour faire entendre sa voix ; découvrir les domaines et les enjeux dans lesquels le Vietnam a des atouts à promouvoir dans les mécanismes multilatéraux ; suivre de près la situation et apporter les ajustements appropriés à la situation mondiale complexe.

L’année 2025 devrait être marquée par de nombreuses fluctuations complexes. Mais il y aura toujours des opportunités et des perspectives de coopération. Le dialogue et la coopération internationale demeurent des tendances majeures. L’économie mondiale continue de croître. Les mécanismes multilatéraux ont l’occasion de se réformer pour parvenir à une gouvernance mondiale plus efficace.

Ce seront des prémisses importantes, permettant ainsi au Vietnam de profiter des opportunités, faire des défis d’un moteur de développement et entrer progressivement dans une nouvelle ère, l'ère du progrès national, a conclu Nguyên Minh Vu.

