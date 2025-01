Des experts en Suisse se félicitent du nouveau partenariat stratégique avec le Vietnam

Le WEF représente une excellente occasion pour le Vietnam de présenter ses réalisations, notamment dans le domaine économique, a déclaré Philipp Rösler, consul honoraire du Vietnam en Suisse et ancien vice-Premier ministre d'Allemagne. Il a souligné que la croissance économique du Vietnam, qui dépasse les 7%, était une réussite remarquable, en particulier dans un contexte où de nombreux autres pays font face à d'importantes difficultés. Philipp Rösler a également exprimé le souhait de contribuer davantage à la mise en œuvre de projets de coopération entre les deux pays.

Dans les années à venir, la Suisse continuera à soutenir le Vietnam à travers le programme de coopération au développement pour la période 2025-2028, sous l’égide du Secrétariat d'État fédéral à l’économie. Elle s'engage à accompagner l'objectif du Vietnam de devenir une économie à revenu élevé et durable. Les deux pays coopéreront dans des domaines tels que l’innovation, la finance verte, la propriété intellectuelle, et échangeront des expériences dans la création et le développement d’un centre financier international au Vietnam.

Évaluant cette perspective de coopération, Rachel Isenschmid, membre du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), a indiqué que, dans le contexte où le Vietnam se préparait à entrer dans l'ère de progrès national, la mise à niveau de ses relations avec la Suisse aurait un impact positif sur la mise en œuvre des objectifs de la SVEF. Elle a ajouté que les activités du SVEF se concentreront sur des projets favorisant la coopération entre les gouvernements, les organisations, les entreprises et les particuliers des deux pays.

Selon le Dr Luu Vinh Toan, expert senior chez Move Digital AG à Zurich, les deux pays peuvent mettre en commun leurs expertises respectives dans les domaines de la formation et du développement des ressources humaines ainsi que dans la recherche et le développement des énergies renouvelables.

VNA/CVN