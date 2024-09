Un homme à Lâm Dông condamné à huit ans de prison pour propagande contre l'État

Le 24 septembre, le Tribunal populaire de la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) a ouvert le procès en première instance de Hoàng Viêt Khanh, âgé de 41 ans, domicilié au bourg de Liên Nghia, district de Duc Trong, pour "fabrication, stockage, diffusion ou propagande d'informations, de documents et d'objets contre l'État de la République socialiste du Vietnam".

Hoang Viêt Khanh a été condamné à 8 ans de prison et 3 ans de probation dans son bourg.

Photo : VNA/CVN

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire provincial, Hoàng Viêt Khanh avait régulièrement visité des sites web vietnamiens et étrangers prônant la lutte contre l'État vietnamien. Depuis lors, il avait eu l'idée de déformer les préconisations et les politiques du Parti, ainsi que les lois de l'État.

Pour diffuser ses pensées extrémistes, il avait créé un compte sur le réseau social Facebook pour publier 126 articles et une vidéo, en vue d’attaquer les préconisations et politiques du Parti et de l'État dans les domaines politique, socio-économique, de déformer l'histoire, de calomnier, insulter, diffamer les dirigeants du Parti, de répandre de fausses nouvelles.

Au moment des contrôles des autorités, le compte Facebook de Hoàng Viêt Khanh comptait plus de 45.000 followers.

Le 19 février 2024, la Police de Lâm Dông avait décidé de poursuivre l'affaire, de mettre en examen et en détention provisoire de Hoàng Viêt Khanh "fabrication, stockage, diffusion ou propagande d'informations, de documents et d'objets contre l'État de la République socialiste du Vietnam", selon l’article 117 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

Lors du procès, Hoàng Viêt Khanh a reconnu les faits et les accusations portés contre lui.

VNA/CVN